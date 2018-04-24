Партизаны, диверсанты и антифашисты: военный путь Михаила Латохи

Крым, СЕВАСТОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Андрей Киреев . Михаил Степанович Латоха встретил войну 15-летним юношей, в 1943 году ушел к партизанам, затем попал в регулярные войска. Во время боя был тяжело ранен и демобилизован по инвалидности. Михаил Степанович не скрывает — на войне было страшно, но гораздо хуже, когда по тебе бьют свои. В 2014 году перед домом ветерана в Горловке упал снаряд вооруженных сил Украины , после чего он перебрался к дочери в Севастополь.

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Земля крестьянам по-немецки

Михаил Степанович не выглядит на 93. Крепкий мужчина с прекрасной памятью и талантом рассказчика. Во время беседы он называет четкие даты и вспоминает детали, которые, казалось бы, должны были давным-давно затеряться в лабиринтах памяти.

"Я родился в селе Нижнем Стародубского района Брянской области . Уже с 10 лет работал в колхозе — пас лошадей, пахал за плугом. На момент войны жизнь меня уже воспитала", — начинает рассказ ветеран.

Мать Михаила Степановича умерла в 1935 году, а отца после нападения гитлеровцев забрали на фронт. В момент оккупации он жил с мачехой, братом и сводной сестрой.

Брянскую область немцы заняли в конце лета 1941 года — и сразу начали устанавливать свои порядки. «Сказали нам выбрать старосту и раздали колхозникам землю. Я получил 2 га земли, инвентарь для работы на земле и семенной фонд», — отметил Латоха.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха

Немецкая комендатура располагалась в другом селе, поэтому немцы не часто навещали поселок Михаила Степановича. «Они приезжали, когда им что-то было надо, например, поросенка забрать или зерно. Могли хорошенько огреть плеткой, если не подчиняешься их приказам», — рассказывает ветеран.

С первых дней войны юноша хотел уйти к партизанам. «Но немцы вывесили объявление — семьи вступивших в отряды партизан будут расстреляны. Мне стало жалко родных, но мысли о вступлении в отряд не отпали», — подчеркнул Латоха.

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В 1943 году фашисты стали вывозить молодежь из Брянской области на работы в Германию , Михаила Степановича вместе с одноклассниками посадили в вагон и отправили в западном направлении.

"Наш староста сотрудничал с партизанами — регулярно снабжал сопротивление продовольствием. Поэтому когда после войны многих старост судили, нашего — нет. Партизаны передали ему, чтобы сельская молодежь ни в коем случае не уезжала в Германию, поскольку немцы будут делать из наших ребят полицаев или использовать в качестве бесплатной рабочей силы", — отметил Михаил Степанович.

По пути в Германию молодые парни принимают решение прорезать дыру в полу вагона и сбежать во время остановки. «Примерно в полпятого утра под Минском я приготовился бежать: надел пиджак, взял документы, полотенце, мыло. Прыгнул с вагона, за мной кто-то еще. Раздались выстрелы, но удалось уйти благополучно», — говорит ветеран.

Латоха решил не возвращаться в Брянскую область — к тому времени там была прифронтовая зона — было несложно нарваться на шальную пулю или снаряд. Вместо этого парень решил присоединиться к одному из местных партизанских отрядов.

Партизанская проверка

"В лесу меня остановили вооруженные люди — все в немецкой форме. Раздели догола, прощупали каждый шов одежды. А потом выходит комиссар в советской одежде и говорит: ну что, напугали мы тебя, но в военное время мы обязаны проверять незнакомцев", — отмечает Михаил Степанович.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха

В этот отряд парня не взяли. Сказали, что только что приняли восемь человек, а дополнительного оружия нет. Во втором отряде Латоху также приняли холодно, и только с третьей попытки ему удалось стать партизаном.

"После двух неудачных попыток я пришел в деревню в Могилевском районе, зашел на один двор и попросил еду у хозяйки. Она вынесла мне молока и картошки, а тут в село возвращаются партизаны с задания. Они разгромили немецкий гарнизон и везли с собой трофеи: туши свиней и живых диких лошадей. Когда командир услышал, что я раньше пас лошадей, знаю их повадки, говорит: а сможешь лошадь отвести в стадо? Кобыла здоровая, смотрит внимательно, ушами вертит. Я выломал тростинку, вскочил на лошадь — она делает «свечу», потом резко голову вниз, чтобы скинуть. Но я крепко держусь. Тогда она выскочила на улицу и понеслась…", — улыбается ветеран.

Но тогда Михаилу Степановичу было не до смеха. Больше всего он переживал, что лошадь упадет на спину, и своим крупом будет давить седока. «К счастью, этого не случилось. Я отвел ее в стадо, спутал, и вернулся к партизанам. Командир сказал мне: первую проверку ты прошел, а оружие достанешь в бою. Так я попал в партизанский отряд», — подчеркнул Латоха.

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Партизанская жизнь была неприхотлива и опасна. Из тыла передавали только взрывчатку и боеприпасы, оружие и провиант приходилось добывать самому. Боевые операции бойцы сопротивления проводили в основном ночью, рукопашных боев избегали. «В основном в партизанах люди были неподготовленные, поэтому командиры берегли людей», — отметил бывший участник подполья.

Чаще всего партизаны нападали на немецкие гарнизоны, конвои, взрывали мосты и железные дороги. Свою первую боевую награду — медаль «За боевые заслуги» — Михаил Степанович получил за то, что «снял» немецкого часового винтовкой с глушителем из трехслойной резины во время штурма одного из немецких гарнизонов. «Благодаря резиновой накладке обычная винтовка стреляла бесшумно, правда убойная сила значительно снижалась. Командир поставил задачу снять часового, я ее выполнил», — рассказал бывший партизан.

Межнациональный отряд

В партизанском отряде Латохи было немало иностранцев: немцев, французов, бельгийцев.

"После захвата Западной Европы немцы стали формировать воинские подразделения из местных жителей и отправлять их на восточный фронт. Попав сюда, они с оружием переходили на нашу сторону. Среди них было немало немцев-антифашистов, которых власти заставили воевать", — подчеркивает Михаил Степанович.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха

К проверке новоприбывших в отряде подходили скрупулезно, тем не мене проникновения диверсантов избежать не удалось. К сожалению, выявлять их удавалось при трагических обстоятельствах.

"У нас в отряде была одна женщина и француз — они вместе ходили на разведку. Когда они возвращались с задания, их остановил секретный партизанский пост, спросили пароль. После правильного ответа их расстреляли. Диверсантов удалось сразу обезвредить. На следующий день согласно решению трибунала их расстрелял старший сын той женщины. За этими диверсантами давно велась слежка, но поймать все никак не могли — попались «на горячем», но, к сожалению, погибли наши люди", — подчеркивает собеседник РИА Новости Крым.

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Диверсантом оказался и близкий товарищ одного их командиров. Он сообщил немцам о том, что партизаны пришли арестовывать старосту села, который сдавал немцам семьи партизан и коммунистов . Во время операции завязалась перестрелка — в результате погиб один партизан.

"Когда предатель был приговорен к расстрелу, командир плакал, говорил ему: гад, сколько я тебе своей души отдал", — сетует ветеран.

По словам Латохи, во время войны у него не было ненависти ко всем немцам. «Там были обычные люди, которые не хотели воевать», — подчеркивает он. А вот к эсесовцам действительно относились зло. «Их никогда не жалели», — подтверждает ветеран.

До сих пор Латоха помнит историю, как в засаду попала немецкая легковушка. Водитель автомобиля погиб сразу, а офицер бросил гранату, которую успешно откинули в сторону. «Когда мы к нему подошли, он стал причитать — у меня дети, старые родители. А товарищ Андрей Самкевич, у которого немцы расстреляли всю родню, отвечает: а у меня что, цуценята (щенята)?», — вспоминает Михаил Степанович.

Были среди партизан и чрезвычайно смелые и отважные парни. Один из товарищей Латохи забежал в убежище, где прятались 40 высших немецких офицеров, с взведенными гранатами и закричал hände hoch (руки вверх). «Один офицер хотел в него выстрелить, но другой ударил его по руке, и пуля ушла в пол. Парень сам пленил 40 человек, за что получил звезду героя», — рассказал Латоха.

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Регулярные войска

Летом 1944 года белорусские партизанские отряды соединились с частями регулярной армии. Партизан Латоха был определен пулеметчиком в 878 стрелковый полк 290 дивизии. „В могилевском военкомате нас не стали направлять на обучение, сказали — вас уже жизнь научила“, — отметил бывший пехотинец.

Карьера новоиспеченного пулеметчика проходила в Польше , о которой у ветерана остались не самые лучше воспоминания.

»Как-то наши бойцы попросили молока у полячек — в результате от отравления скончалось шесть наших товарищей", — рассказал Латоха.

Позже недружелюбное отношение поляков Михаил Степанович испытал на себе. «Во время боя за крепость Остроленка я получил тяжелое ранение в ногу. Мне очень хотелось пить, просил у товарищей воды. В это время у колодца полячка набирала воду, один солдат попросил у нее воды, а она отказала», — отметил ветеран.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха

Раненого бойца отправили в госпиталь — повторно прооперировали ногу, а потом выдали справку — инвалид третьей степени, и направили домой. «Отвоевался парень», — сказали врачи.

"Что делать — я не знал. Куда ехать? У меня были сестры на Донбассе — туда я и направился", — вспоминает ветеран.

Там Михаил Степанович закончил вечернюю школу, затем заочно институт и всю жизнь проработал на шахте. В Горловке у ветерана был дом, сад и спокойная жизнь, пока в 2014 году на порог к семье Латохи не прилетел снаряд вооруженных сил Украины. Так бывший партизан и красноармеец оказался в Севастополе.

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Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха

"Очень больно наблюдать за тем, что происходит там. Жаль, что Донбасс погибает", — подчеркнул он.

Сегодня Михаил Степанович живет в квартире дочки на Корабельной стороне Севастополя. Но, несмотря на почтенный возраст, ветеран ведет активную деятельность: принимает участие в многочисленных мероприятиях патриотической направленности и преподает уроки мужества в школах Нахимовского района города.