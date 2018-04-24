Отопительный сезон завершился в четырех регионах России

Как указывается в нем, по предварительным данным, количество технологических нарушений на территории всех субъектов страны по сравнению с прошлогодним отопительным периодом снизилось.

"Причины возникновения технологических нарушений в основном носят техногенный характер, к ним относятся прорывы сетей или перебои в работе оборудования. Кроме того, 10% аварий происходят в связи с погодными условиями, ураганами, подтоплениями, аномально низкими температурами", — уточняется в сообщении.

Также причиной аварий на объектах ЖКХ во время отопительного периода остается человеческий фактор, например, часто встречаются случаи неправильной эксплуатации бытового газа или самостоятельного подключения к сетям, добавляется в пресс-релизе.