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Отопительный сезон завершился в четырех регионах России
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Отопительный сезон завершился в четырех регионах России 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. В Ростовской области, Севастополе, Северной Осетии и Чечне завершился отопительный сезон, говорится в сообщении Минстроя России.
Как указывается в нем, по предварительным данным, количество технологических нарушений на территории всех субъектов страны по сравнению с прошлогодним отопительным периодом снизилось.
"Причины возникновения технологических нарушений в основном носят техногенный характер, к ним относятся прорывы сетей или перебои в работе оборудования. Кроме того, 10% аварий происходят в связи с погодными условиями, ураганами, подтоплениями, аномально низкими температурами", — уточняется в сообщении.
Также причиной аварий на объектах ЖКХ во время отопительного периода остается человеческий фактор, например, часто встречаются случаи неправильной эксплуатации бытового газа или самостоятельного подключения к сетям, добавляется в пресс-релизе.
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