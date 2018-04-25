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На стройке комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске погиб рабочий китайский компании
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На стройке комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске погиб рабочий китайский компании 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Следователи Тобольска возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего китайской компании. Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, произошло на одной из строительных площадок, расположенных на территории комплекса «ЗапСибНефтехим».
— По данным следствия, рабочий ООО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7», выполняя работы в траншее, попал под обвалившуюся глыбу грунта и от полученных в результате травм скончался на месте, — рассказали в региональном управлении СКР.
В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников предприятия, допрашивают свидетелей произошедшего. Виновникам трагедии грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Это уже не первая трагедия, случившаяся на строительных площадках крупных предприятий Тюменской области. В августе прошлого года на территории Антипинского НПЗ с высоты 8 метров сорвался рабочий. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
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