На коротком поводке: зачем нужны штрафы за проживание не по месту регистрации

«С каждым днем все радостнее жить!» — гласил старый советский агитплакат. Украинское правительство может смело сделать эти слова своим лозунгом, несмотря на закон о декоммунизации. Какие бы «реформы» не обрушивались за эти годы на головы привыкших ко всему украинцев, власти все равно демонстрируют, что могут сделать нашу жизнь еще более бедной и еще более унизительно несвободной.

Офис реформы административных услуг при Министерстве экономического развития и торговли Украины разработал законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который предусматривает проверки проживания граждан по месту их регистрации. При этом, инспекторы получат право, опрашивать проживающих рядом соседей, снимать квартиры на видеокамеру и устраивать там настоящий обыск, без всяких судебных решений, заглядывая едва ли не в ваш унитаз. А главное, они будут штрафовать нарушителей, которые живут там, где им нравится — а не в том месте, где их фиксирует государственная машина

«В процессе визита по месту регистрации ревизор может вести видеозапись осмотра помещения, при этом он будет фиксировать такие доказательства фактического проживания, как наличие вашей одежды, предметов личной гигиены, спального места и прочее. Однако провести инспектора, разбросав по квартире пару носков и поставив на стол чашку как доказательство проживания, не удастся, поскольку инспектор должен будет еще оценить количество вещей и как быстро их можно привезти. Также ревизор затребует ключи от квартиры, почтовые квитанции, счета за интернет, доставку воды, охранные услуги и опросит соседей. Результаты инспектор отразит в акте осмотра. В случае отрицательного вывода инспектора, субъекту проверки грозит штраф в размере 1700 грн на первый раз, и 3400 грн — если это второй случай за год», — сообщает об этом «Судебно-юридическая газета».

Если же гражданин не поспешил оформить себе регистрацию в течение 90 дней, его также оштрафуют на сумму от 340 до 850 гривен. Регистрироваться обяжут даже бездомных, которых принудят стать на учет в социальных службах. А вся информация о месте проживания или о снятии с регистрации должна быть внесена в Единую информационную систему, которая заработает уже с 1 июля 2019 года.

Конечно, эта «европейская» инициатива патриотических реформаторов полностью противоречит 33-й статье Конституции Украины, которая дает всем нам неотъемлемое право самостоятельно выбирать место своего проживания, не уведомляя об этом власти. «Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор место проживания, право свободно покинуть территорию Украины», — гласит основной закон нашей страны. Однако правительство не обращает внимания на подобные мелочи — точно так же, как оно игнорирует гарантированное Конституцией право на бесплатный доступ к медицинским услугам, право на образование, или светский характер украинского государства, формально отделенного от религиозных институций и частных церковных дел. В этом смысле, инициатива Минэкономразвития выглядит по-своему логичной — ведь страна всевластных феодальных магнатов, которая избрала своим идеалом Средневековье, должна была однажды прийти к закрепощению основной массы бесправных простолюдинов.

Данный закон очень выгоден власти — причем, по целому ряду совокупных причин. Огромное множество украинцев давно не проживают по месту своей регистрации — к примеру, сдают квартиры, перебравшись на сельские огороды, или уезжают в Киев, где еще можно найти работу. Миллионы граждан вообще перебрались на заработки за границу, не возвращаясь домой годами. А это представляет неплохую возможность пополнить казну за счет штрафов — попутно ужесточая контроль над обществом. Ведь закрепляя людей по месту постоянного проживания, государство упрощает себе задачу по охоте за уклонистами от мобилизации или за должниками по оплате коммунальных тарифов.

«Государственная фискальная служба будет очень рада этому закону, потому что, во-первых, количество официально заключенных договоров на аренду жилья возрастет, а количество не совсем правильно оформленных или с нарушением, или с сокрытием какой-то информации, субсидий — уменьшится, поскольку право на субсидию имеют не все, а те, кто могут каким-то образом использовать пробелы в законодательстве, имеют возможность взять где-то какую-то справку», — говорит в эфире радио «Голос столицы» эксперт Светлана Кушнир . Таким образом, власти обяжут квартиросъемщиков поделиться своими доходами и сэкономят на коммунальных субсидиях, выплачивая их только тем, кто постоянно живет по указанным в своих регистрациях адресам.

Конечно, многие украинцы наверняка надеются обмануть недреманное око своего государства, уклоняясь от исполнения его новых полицейских инициатив. Но когда команды инспекторов начнут рейды по их домам и квартирам, перед гражданами станет достаточно простой выбор — платить штраф или попытаться дать взятку, чтобы избежать унизительного обыска и позорной очной ставки с соседями.

Об этом свидетельствует опыт беженцев с востока страны, которые уже пятый год живут в режиме подобных проверок. «Это однозначно нарушение — но нас, переселенцев, проверяют каждые шесть месяцев. И вы привыкайте. Представляете, я адвокат со стажем, а ко мне домой без предупреждения припирается такой молодец, которых я в тюрьме видела, и начинает какие-то вопросы задавать», — говорит об этом выехавшая с Донбасса блогер Наталья Скачкова

Жизнь очень иронична — патриотическая пропаганда в течение многих лет рассказывала нам о бесправии и государственном произволе в советской «тюрьме народов», или кивала на соседний российский «Мордор», представляя его жутким царством тоталитарной несвободы. Но именно «революция достоинства» позволила властям ликвидировать права и свободы украинских граждан, реально воплощая в жизнь классические тоталитарные практики — на фоне послушного молчания запуганного и деморализованного общества. Большой брат следит за вами, определяя, где вам необходимо жить, и присматривая за вашим личным имуществом.

Так что привыкайте к крепостной жизни, и лучше прибирайтесь в квартире — ведь завтра ее может снять на видео нагрянувший в нее без приглашения ревизор.