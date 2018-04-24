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Более 100 проектов представили школьники на молодежном космическом форуме на Урале
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Более 100 проектов представили школьники на молодежном космическом форуме на Урале 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Финал V Молодёжного форума юных инженеров космоса «Семихатовские чтения-2018» (6+) завершился в Екатеринбурге. На форуме, организованном Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, екатеринбургским АО «НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова» (НПОА), лицеем №110 и Екатеринбургским Дворцом молодёжи, школьники представили более 100 работ. Нынешние чтения проходят в год 100-летия Николая Александровича Семихатова — выдающегося советского ученого, который многие годы был главным конструктором предприятия. Как рассказал заместитель генерального директора НПОА Алексей Глазков, в ходе чтений был представлен целый ряд инновационных проектов, в том числе действующий макет глубоководного исследовательского автономного дрона, интеллектуальная система по выращиванию растений, частотный преобразователь для асинхронного электродвигателя, портативная игровая приставка и проект искусственного спутника, который будет вырабатывать электроэнергию и переносить её на Землю, а также сборщик и утилизатор орбитального мусора. «Самые перспективные проекты смогут рассчитывать на финансирование предприятия. Разработчики-победители получат памятную статуэтку, дополнительные баллы для поступления в Уральский федеральный университет, а также, по традиции, смогут лично побывать на настоящем космическом запуске на одном из российских космодромов», — отметил Глазков.
В номинации «Естественные науки» приз «Космический рыцарь» получили Екатерина Смирнова, Екатерина Ившина и Даниил Лисицкий за проект «Регулируемый источник оптического излучения», а также Георгий Гранцев за работу «Использование нейросетей для распознавания объектов на базе роя дронов». В номинации «Инженерные науки» «Космического рыцаря» получил Захар Горожанкин с проектом транспортного средства для инвалидов с использованием комплектующих гироскутера «SDF Driver». «Семихатовский Оскар» в этой номинации жюри вручило Илье Аверьянову.
О форуме
Молодежные Семихатовские чтения — элемент комплексной программы «Уральская инженерная школа», направленной на раннюю профориентацию, а также выявление одаренных детей. Форум проводит ежегодно в апреле НПО автоматики, в них участвуют ученики 5-11-х классов. Он получил свое название по имени Николая Семихатова (1918-2002 гг.) — главного конструктора систем управления всех советских баллистических ракет стратегических подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно— тактических ракет сухопутных войск, выдающегося ученого в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Николай Александрович Семихатов — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и дважды лауреат Государственной премии СССР.
НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления новейшей российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет наземного и морского базирования.
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