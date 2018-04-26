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В отношении Заксобрания Севастополя подали второй судебный иск
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В отношении Заксобрания Севастополя подали второй судебный иск 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Севастополя Борис Колесников подал административный иск в отношении нарушений, связанных с работой Заксобрания Севастополя при утверждении бюджета города на 2018 год. Об этом он сообщил журналистам в четверг.
Первый иск в отношении бездействия председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой подало правительство Севастополя 23 апреля. Его предметом является бездействие спикера городского парламента при назначении внеочередного заседания о принятии бюджета города.
"Сегодня я подал другой иск, в законе о бюджете предусмотрено, что закон рассматривается в первом чтении, потом депутаты и другие субъекты законодательной инициативы имеют право вносить поправки, которые после рассмотрения комитетами и комиссиями делятся на отклоненные и поддержанные, тем не менее, голосуются все поправки. Но у нас получилось, что председатель не внесла отклоненные поправки, таким образом за них не голосовали, хотя должны были", — пояснил суть иска Колесников.
По его словам, ни первый иск, поданный правительством, ни второй, не будут нести никаких юридических последствий, так как закон о бюджете принят, но это подчеркнет важность соблюдения норм закона. «Тут нет политики, одна юриспруденция», — добавил он.
В пресс-службе Заксобрания ТАСС сообщили, что пока не комментируют иски, так как не получили соответствующих документов.
Бюджет Севастополя на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был приняли 26 декабря 2017 года на очередном заседании Заксобрания. Этому предшествовали две попытки проголосовать за закон в окончательной редакции, но оба раза голосов не хватало. Основной проблемой, мешающей принятию бюджета, стали споры о сокращении фонда оплаты труда Заксобрания и контрольно-счетной палаты (КСП) города на 33 млн рублей. При этом в первой половине декабря губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников требовал от спикера Заксобрания Екатерины Алтабаевой внеочередного рассмотрения закона о бюджете города, однако заседание не назначили.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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