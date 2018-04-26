В отношении Заксобрания Севастополя подали второй судебный иск

СЕВАСТОПОЛЬ , 26 апреля. / ТАСС /. Депутат Заксобрания Севастополя Борис Колесников подал административный иск в отношении нарушений, связанных с работой Заксобрания Севастополя при утверждении бюджета города на 2018 год. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

Первый иск в отношении бездействия председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой подало правительство Севастополя 23 апреля. Его предметом является бездействие спикера городского парламента при назначении внеочередного заседания о принятии бюджета города.

"Сегодня я подал другой иск, в законе о бюджете предусмотрено, что закон рассматривается в первом чтении, потом депутаты и другие субъекты законодательной инициативы имеют право вносить поправки, которые после рассмотрения комитетами и комиссиями делятся на отклоненные и поддержанные, тем не менее, голосуются все поправки. Но у нас получилось, что председатель не внесла отклоненные поправки, таким образом за них не голосовали, хотя должны были", — пояснил суть иска Колесников.

По его словам, ни первый иск, поданный правительством, ни второй, не будут нести никаких юридических последствий, так как закон о бюджете принят, но это подчеркнет важность соблюдения норм закона. «Тут нет политики, одна юриспруденция», — добавил он.

В пресс-службе Заксобрания ТАСС сообщили, что пока не комментируют иски, так как не получили соответствующих документов.