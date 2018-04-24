Правительство Севастополя подало в суд на спикера Заксобрания

— Вчера был подан административный иск в городской суд Севастополя . Обжалуется бездействие председателя Заксобрания, связанное с отказом в созыве внеочередного заседания ЗС, — сказал Вавилов.

Он пояснил, что речь идет о событиях декабря 2017 года, когда губернатор Дмитрий Овсянников потребовал от спикера ЗС созвать внеочередную сессию, чтобы принять закон о бюджете.

— В ответ, в нарушение требований федерального закона, внеочередное заседание созвано не было. Мы считаем, что председатель Заксобрания незаконно бездействовал, — добавил Вавилов.

На сегодняшнем пленарном заседании депутаты рассматривали постановление о результатах отчета губернатора перед ЗС. В проекте, внесенном главой комиссии ЗС по законодательству Виктором Посметным, предлагалось принять отчет к сведению, однако по многим пунктам деятельность правительства признавалась недостаточно эффективной, а в оказании помощи онкобольным — неудовлетворительной.

В ответ Михаил Вавилов зачитал с трибуны объемный отчет, в котором раскритиковал работу самих депутатов. Он считает, что из-за парламентариев «тратится бесцельно время, не принимаются нужные законы».

— Был вынесен проект на пяти листах со смешными формулировками, — пояснил он на брифинге после заседания. — Говорили больше о работе депутатов, потому что серьезно анализировать этот проект постановления невозможно.

Екатерина Алтабаева на заседании ответила чиновнику, что подготовленные правительством законопроекты откладывались, поскольку не были готовы к рассмотрению и получили отрицательные заключения федеральных органов власти.

— Законодательная и исполнительная власти призваны работать в интересах севастопьцев, а деструктивные порой действия представителя губернатора в ЗС не способствуют этой цели, — сказала Алтабаева. — В соответствии с 79-ФЗ госслужащий не комментирует действия той или иной ветви власти, а депутаты не являются государственными служащими, и им такая прерогатива дана законом.

При рассмотрении проекта бюджета Севастополя на 2018-2020 годы между депутатами ЗС и правительством возник конфликт из-за сокращения финансирования аппарата Заксобрания и Контрольно-счетной палаты на 30 процентов, а также предоставления правительству права самостоятельно, без участия ЗС, перераспределять бюджетные средства. Часть депутатов ЗС увидела в этом желание лишить независимости аудиторов Контрольно-счетной палаты, которые находят финансовые нарушения в работе чиновников и руководителей госпредприятий. Трехлетний бюджет был отклонен и принят со второй попытки на внеочередном заседании.

В январе 2018 года большинство депутатов Заксобрания отказались от зарплат в пользу КСП. Парламентарии считают, что высокие оклады позволят КСП оставаться независимым органом.