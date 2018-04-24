Правительство Севастополя подало иск на главу заксобрания города

СЕВАСТОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости . Правительство Севастополя подало административный иск на председателя заксобрания города Екатерину Алтабаеву, сообщил журналистам полномочный представитель губернатора в заксобрании Севастополя, начальник правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов.

"Не далее как вчера был подан административный иск в городской суд города Севастополь. Обжалуется бездействие председателя законодательного собрания города Севастополь, связанное с отказом в созыве внеочередного заседания заксобрания Севастополя", — сказал Вавилов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников направил требование о созыве внеочередного пленарного заседания законодательного собрания на 20 декабря 2017 года для рассмотрения и принятия закона о бюджете города Севастополя, но оно созвано не было. «Мы считаем, что председатель заксобрания незаконно бездействовала», — отметил Вавилов.

По его словам, проекты правительства не рассматриваются депутатами заксобрания многие месяцы, а после их рассмотрения отклоняются и возвращаются авторам.

Комментарием Алтабаевой РИА Новости пока не располагает.

В ходе сессии законодательного собрания во вторник парламент города не смог принять постановление об отчете с результатами работы правительства Севастополя за 2017 год, в котором работа исполнительной власти была подвергнута критике. Для принятия постановления не хватило одного голоса, за проект проголосовало 12 из необходимых 13 депутатов парламента.