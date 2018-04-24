Саратовцев попросили проверить водомеры

Водоснабжающая организация «Концессия водоснабжения — Саратов» акцентирует внимание своих абонентов на своевременной поверке приборов учета.

Водоканал напоминает, что мало установить счетчик на воду, его нужно правильно эксплуатировать. В том числе — вовремя проверять правильность его работы, производя так называемую поверку. В том случае, если поверка не будет пройдена по причине поломки водомера, его необходимо своевременно заменить, — уточняет пресс-служба компании.

Для проведения необходимой процедуры нужно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 10. Прием ведется в рабочие дни и в субботу до 13.00. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы и техпаспорт на счетчики.