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Саратовцев попросили проверить водомеры
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Саратовцев попросили проверить водомеры 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Водоснабжающая организация «Концессия водоснабжения — Саратов» акцентирует внимание своих абонентов на своевременной поверке приборов учета.
Водоканал напоминает, что мало установить счетчик на воду, его нужно правильно эксплуатировать. В том числе — вовремя проверять правильность его работы, производя так называемую поверку. В том случае, если поверка не будет пройдена по причине поломки водомера, его необходимо своевременно заменить, — уточняет пресс-служба компании.
Для проведения необходимой процедуры нужно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 10. Прием ведется в рабочие дни и в субботу до 13.00. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы и техпаспорт на счетчики.
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