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Москва трижды стала первой в рейтинге развития государственно-частного партнерства
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Москва трижды стала первой в рейтинге развития государственно-частного партнерства 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 2 часа назад
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, стабильное лидерство города — результат большого опыта реализации проектов и благоприятной институциональной и нормативной среды. «Москва ведет системную работу по развитию практики ГЧП. Мы создаем привлекательные условия для инвестиционных инициатив любого масштаба, находим отклик у инвесторов, обладающих глубокими компетенциями и в привлечении финансирования, и в создании и эксплуатации объектов инфраструктуры», — прокомментировала лидерство Москвы в рейтинге Наталья Сергунина. По ее словам, с 2013 года городом заключено контрактов на условиях ГЧП на общую сумму 800 млрд рублей.
Один из новых механизмов работы с инвесторами — долгосрочные офсетные контракты, предполагающие встречные инвестиционные обязательства поставщика. Новый инвестиционный инструмент предусматривает долгосрочное продуктивное сотрудничество, в рамках которого бизнес получает гарантию сбыта продукции, а город — современное производство полного цикла, которое позволяет закупать необходимую продукцию в больших количествах и максимально дешево, отмечает министр Правительства Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов
«Сегодня мы рассматриваем возможность привлечения инвесторов к контрактам по поставке учебного оборудования и медицинской техники», — сообщил Владимир Ефимов.
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