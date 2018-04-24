В Адыгее определили три зоны опережающего роста экономики

При этом для его полноценной реализации и дальнейшего наращивания экономики в республике выполняется комплекс мер, направленных на обеспечение существующих производственных мощностей местным сырьем, стимулирование модернизации и перевооружения основных фондов наших предприятий. С этой же целью в 2017 году создан Фонд развития промышленности РА, деятельность которого направлена на решение одной из основных проблем предприятий — доступности кредитных средств.

"Что касается точек роста, то перспективное развитие республики мы связываем с совершенствованием существующих и созданием устойчивой системы новых центров инновационного экономического роста", — отметил Мурат Кумпилов

На территории региона выделены три зоны опережающего роста: развития строительной индустрии, агропромышленного комплекса и туристско-рекреационного комплекса. Перспективный путь формирования кластеров — выделение подготовленных территорий в форме особых экономических и парковых зон, где инвесторам предоставят особые льготы.

В сфере промышленности планируется реализация двух проектов строительства индустриальных парков — в Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Там намечено возвести производственные и складские площади для размещения предприятий легкой и пищевой отраслей промышленности.

"Реализация этих проектов даст толчок промышленному развитию республики, обеспечит выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, повысит налогооблагаемую базу региона, позволит создать новые рабочие места", — отметил Мурат Кумпилов.

Значительная часть доклада главы РА о результатах деятельности Кабинета министров республики за 2017 год была посвящена вопросам совершенствования социальных сфер деятельности.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что действующая система социальной защиты населения направлена, прежде всего, на предоставление государственных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. На их выполнение в минувшем году направлен 1 миллиард 575 миллионов рублей.

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2017 году достигнуты все целевые показатели. Освоенные средства составили более 41,5 миллиона рублей. Доля граждан, имеющих доступ к государственным услугам многофункционального центра, в целом по республике составила 94 процента при планируемом значении в 90 процентов.

Особое внимание уделяется защите материнства и детства. В 2017 году обеспечено бесплатными земельными участками 800 многодетных семей. Всего земельные участки в республике получили 2665 многодетных семей. На отдых и оздоровление детей направлено123,8 миллиона рублей.

Главным результатом деятельности местных властей глава республики назвал рост продолжительности жизни граждан. Этот показатель превысил 73 года, что выше среднероссийского. Коэффициент смертности населения имеет самый низкий показатель за последние 25 лет — 12,7 случая на 1000 человек населения.

Этому способствует комплекс мер, принимаемых республиканской властью в системе здравоохранения. В частности, на лекарственное обеспечение в минувшем году направлено почти 842 миллиона рублей, более 2,5 тысячи граждан получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Закуплено 14 автомобилей «скорой помощи», завершен процесс централизации системы управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи, что позволило повысить ее доступность для населения.

В прошлом году был проведен ремонт врачебной амбулатории в ауле Ходзь, открыто новое отделение Майкопской городской поликлиники № 1 на 500 посещений в смену. В рамках реализации стратегических инициатив президента РФ в сфере здравоохранения завершается строительство Тахтамукайской центральной районной больницы стоимостью 142 миллиона рублей. Да конца текущего года будет завершен значимый для всех жителей республики проект — строительство диагностического центра на базе Адыгейской республиканской клинической больницы. Общая стоимость строительства составляет 546 миллионов рублей.