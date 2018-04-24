Свод правил содержания животных на территории садовых товариществ появится в Подмосковье

Союз дачников Московской области примет определенные правила об ответственном обращении с животными на территории садовых товариществ, сообщил во вторник первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в ходе пресс-конференции в РИАМО , посвященной открытию дачного сезона в регионе.

«В этом году, в год собаки, Союз дачников Подмосковья намерен принять определенные правила об ответственном обращении с животными на территории садовых товариществ», — сказал Чаплин.

Он отметил, что группа инициативных дачников предложила и написала правила содержания домашних животных на территории садовых, огородных и дачных объединений Московской области.

«Эти правила мы намерены обсудить с председателями СНТ, после того как придет обратная связь и от зоозащитников, и от председателей СНТ, тогда примем решение о правилах содержания животных», — добавил Чаплин.

По его словам, если дачник завел собаку он должен нести за нее ответственность, а не оставлять животное без присмотра, когда заканчивается дачный сезон.