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Свод правил содержания животных на территории садовых товариществ появится в Подмосковье
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Свод правил содержания животных на территории садовых товариществ появится в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Союз дачников Московской области примет определенные правила об ответственном обращении с животными на территории садовых товариществ, сообщил во вторник первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в ходе пресс-конференции в РИАМО, посвященной открытию дачного сезона в регионе.
«В этом году, в год собаки, Союз дачников Подмосковья намерен принять определенные правила об ответственном обращении с животными на территории садовых товариществ», — сказал Чаплин.
Он отметил, что группа инициативных дачников предложила и написала правила содержания домашних животных на территории садовых, огородных и дачных объединений Московской области.
«Эти правила мы намерены обсудить с председателями СНТ, после того как придет обратная связь и от зоозащитников, и от председателей СНТ, тогда примем решение о правилах содержания животных», — добавил Чаплин.
По его словам, если дачник завел собаку он должен нести за нее ответственность, а не оставлять животное без присмотра, когда заканчивается дачный сезон.
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