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Горячая вода остается, но ненадолго: Кличко продлил договор с «Киевэнерго»
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Горячая вода остается, но ненадолго: Кличко продлил договор с «Киевэнерго» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Соответствующее решение поддержал 71 депутат, против проголосовало 14, воздержался один.
«Необходим резерв времени. Сейчас мы не можем гарантировать, что комиссия (НКРЭКУ — ред.) заработает завтра или через неделю (для эксплуатации ТЭЦ компанией Киевтеплоэнерго необходима лицензия НКРЭКУ — ред.). Учитывая технологическую необходимость, я просил бы рассмотреть продление договоров по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу Энергия до 31 августа», — сказал во время обсуждения проекта решения профильный заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
В то же время депутаты Киевсовета не поддержали продление договора на четыре месяца и предложили продлить его до конца июля.
«Мы не сможем успеть сделать этого (перебрать в управление ТЭЦ и «Энергию» — ред.) до даты, которая указана в проекте решения. Два месяца (сверх двух, предложенных в проекте решения) — это дополнительная перестраховка, но один месяц — это критически необходимый минимум», — отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Срок действия договора с Киевэнерго на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года.
Ранее в интервью изданию Ukraina.ru экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал о том, что в мэрии отсутствует план действий после окончания договора. Киевлянам угрожает массовые отключения воды, как это уже случалось в марте и апреле.
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