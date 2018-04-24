Горячая вода остается, но ненадолго: Кличко продлил договор с «Киевэнерго»

Соответствующее решение поддержал 71 депутат, против проголосовало 14, воздержался один.

«Необходим резерв времени. Сейчас мы не можем гарантировать, что комиссия (НКРЭКУ — ред.) заработает завтра или через неделю (для эксплуатации ТЭЦ компанией Киевтеплоэнерго необходима лицензия НКРЭКУ — ред.). Учитывая технологическую необходимость, я просил бы рассмотреть продление договоров по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу Энергия до 31 августа», — сказал во время обсуждения проекта решения профильный заместитель главы КГГА Петр Пантелеев

В то же время депутаты Киевсовета не поддержали продление договора на четыре месяца и предложили продлить его до конца июля.

«Мы не сможем успеть сделать этого (перебрать в управление ТЭЦ и «Энергию» — ред.) до даты, которая указана в проекте решения. Два месяца (сверх двух, предложенных в проекте решения) — это дополнительная перестраховка, но один месяц — это критически необходимый минимум», — отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив

Срок действия договора с Киевэнерго на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года.