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Илья Шульгин о снежном «апокалипсисе» в Кирове: «Кто виноват? Шульгин виноват!»
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Илья Шульгин о снежном «апокалипсисе» в Кирове: «Кто виноват? Шульгин виноват!» 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сити-менджер Кирова Илья Шульгин рассказал, почему город проиграл битву со снегом и пообещал провести чистку среди подрядных организаций, сообщает bnkirov.ru.
Глава администрации уборку снега оценил на «неудовлетворительно».
По его словам, снегопад показал, что в городе серьезно не хватает техники.
«Очевидно, что необходимо пересмотреть нормативы по уборке, потому что балльная система совершенно себя не оправдала», — отметил Шульгин.
Среди причин он также назвал «опоздание» техники.
«Малейшее замедление в работе техники подрядчиков приводит к таким последствиям, которые мы видим за окном. Несвоевременный выход на маршруты либо просто банальная нехватка техники. Самое смешное, что в воскресенье и понедельник колонны по городу ходили, но уже было поздновато. Машины прикатали снег, сложился страшный накат, с которым мы сегодня боремся и грейдируем его».
Кроме того, осложняет уборку тающего снега отсутствие «ливневки». Сити-менеджер прокомментировал критику в адрес администрации в соцсетях:
«Я это прекрасно понимаю. Кто виноват? Шульгин виноват! Простой обыватель как еще может рассуждать, администрация ничего не делает, но поверьте, подрядчики работают в суточном режиме, сотрудники мэрии работают в суточном режиме, постоянные совещания технические, которые выявляют самые сложные моменты и туда направляют свои усилия. Техника в городе работает, откликнулись нам на помощь многие подрядчики, которые планировали уже работы дорожные».
Не сыграло в пользу дорожников, по мнению Шульгина, и то, что техника уже перешла на летний режим работы:
— Если мы в пиковые моменты снегопада зимой могли вывезти до 160-180 единиц техники, то сегодня мы располагает 111-115 единицами.
Со следующего года администрация перейдет на расчетную работу: в Кирове известны площадь титульных дорог и тротуаров, количество осадков на миллиметр с разбивкой по месяцем, а также количества снега, который надо вывезти.
«Исходя из норматива, рассчитываем количество техники, которое нам необходимо для эффективной работы по данному объему. Теперь рекомендуется обратить внимание, какой техники не хватает и ее равномерно закупить».
Новую технику получит и муниципальный «ГДМС». Несмотря на то, что подрядчики помогали друг другу, их ряды ждет чистка.
«Сезон выявил аутсайдеров. Я пока называть их не буду. Могу сказать, что с подрядными организациями будет проведена глубокая работа, и то, чего от меня требовали все издания, во всех комментариях типа «Почему Шульгин бездействует» и продолжает работать со всеми подрядчиками. Мы недосчитаемся в будущем сезоне, кого — увидите сами».
Фото — admkirov.ru
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