Ещё
На российском сегменте КВС заменят «самовар»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

На российском сегменте КВС заменят «самовар» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На российском сегменте (РС) Международной космической станции (КВС) заменят блок подогрева воды, который космонавты называют самоваром, сообщил «КВ» во вторник руководитель полета РС КВС Владимир Соловьев.
Ранее в отечественных СМИ появились сообщения, что российские космонавты вынуждены пользоваться водой с американского сегмента станции из-за появления в воде на российском сегменте желтой примеси.
«Причина появления в воде примеси желтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле. И проблема эта решается очень легко: мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют самоваром», — сказал Соловьев
При этом, по его словам, в программе полетов прописано, что во время штатной замены оборудования как на российском, так и американском сегменте пользоваться ресурсами своих соседей «абсолютно нормально». «У единого экипажа КВС — единая среда обитания», — добавил руководитель полета.
По материалам: ria.ru
Карельские вести: последние новости
СМИ: Минздрав обязал белгородских женщин выпрашивать аборт у батюшки Печально известный Андрей Вавилов всучил Медведеву «планшет богача» Смерть адвоката Пшеничного признают некриминальной: к этому склоняется Следком
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ409
Совет Европы пригрозил наказать Россию277
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии39
«Газпром» готов «добить Украину»78
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»92
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение