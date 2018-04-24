На российском сегменте КВС заменят «самовар»

На российском сегменте (РС) Международной космической станции (КВС) заменят блок подогрева воды, который космонавты называют самоваром, сообщил «КВ» во вторник руководитель полета РС КВС Владимир Соловьев

Ранее в отечественных СМИ появились сообщения, что российские космонавты вынуждены пользоваться водой с американского сегмента станции из-за появления в воде на российском сегменте желтой примеси.

«Причина появления в воде примеси желтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле. И проблема эта решается очень легко: мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют самоваром», — сказал Соловьев

При этом, по его словам, в программе полетов прописано, что во время штатной замены оборудования как на российском, так и американском сегменте пользоваться ресурсами своих соседей «абсолютно нормально». «У единого экипажа КВС — единая среда обитания», — добавил руководитель полета.