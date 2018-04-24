Бортпроводница облила пассажирку горячим чаем и не извинилась

Стюардесса пролила кипящий чай на колени одной из пассажирок и не оказала ей никакую помощь. Инцидент произошел 18 марта в Австралии на борту одного из лайнеров компании Qantas, сообщило Daily Mail.

Пострадавшая по имени Карина (фамилию назвать она отказалась) получила серьезные ожоги, но ни извинений, ни попыток оказать ей хоть какую-то медицинскую помощь на протяжении всего полета не дождалась. Более того, бортпроводница то ли не заметив, то ли сделав вид, что не заметила, ушла в другой ряд.

Было очень больно, я испытала шок — приводит слова Карины Daily Mail.

К концу полета у молодой женщины от ожога образовался волдырь. По прибытию на место назначения она обратилась в больницу, где врачи диагностировали у нее ожоги второй степени тяжести. Они отметили, что если бы медицинская помощь была оказана сразу, серьезных последствий можно было избежать. При этом медики запретили ей много ходить, что доставляет ей существенные неудобства в работе.

В итоге женщина потребовала у авиакомпании принести извинения и оплатить расходы на лечение в размере 400 $. Представители Qantas, в свою очередь, отказались рассмотреть ее жалобу до предоставления фотографий и документов, подтверждающих ее подлинность. А получив необходимые доказательства, они разбирались в случившемся 11 дней.