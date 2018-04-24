Браконьеры в Карелии убили беременную лосиху и годовалого лосенка

Инцидент произошел в Пряжинском районе. В настоящее время охота на лосей закрыта. Сегодня, 24 апреля в группе «Охота в Карелии . Рыбалка в Карелии» опубликовали пост, где просят помочь найти браконьеров, убивших беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка. Сам инцидент произошел в районе Святозера.

Идёт следствие, но и сами охотники хотят знать браконьеров в лицо. Чтобы информация не была замята и в будущем не иметь ничего общего с живодерами.,

— сообщается в тексте. Также отмечается, что охота сейчас закрыта.