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Panorama360: вся Москва как на ладони
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Panorama360: вся Москва как на ладони 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В одной из башен «Москва-Сити» в Москве открылась самая высокая закрытая смотровая площадка Европы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как развлекаются те, кто не боится высоты
Закрытая смотровая площадка «Panorama360» заявлена, как сама большая обзорная платформа в России и Европе. Это достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России. Проект смотровой площадки создавался при поддержке правительства Москвы, в частности департамента спорта и туризма, образования, культуры, СМИ и рекламы, а так же ЗАО «Башни Федерации» и Инфраструктурной Корпорации «АЕОН».
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