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В Минсельхозе считают, что аграрии СКФО показывают стабильный прирост производства
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В Минсельхозе считают, что аграрии СКФО показывают стабильный прирост производства 

ТАСС 2 часа назад
СУХУМ, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ оценивает работу сельхозпроизводителей Северо-Кавказского федерального округа как стабильную. АПК округа показывает стабильный прирост, сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Абхазию первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
"Северо-Кавказский федеральный округ прирастает в объемах производства всех культур. Очень активно идет прирост в садоводстве, производству овощей, овощей закрытого грунта. Причем прирост идет не менее 10%, даже около 20%. Очень стабильный прирост производства зерновых, в Ставропольском крае особенно, прирост производства кукурузы в КБР, в Ставропольском крае, производства мяса птицы, свинины, баранины, поэтому очень стабильно работают", — сказал он.
По его словам, ежегодный анализ эффективности выделяемых средств на поддержку АПК в округе также позволяет говорить, что «по эффективности мы прирастаем». Вместе с тем, Хатуов уточнил, что мерами господдержки в регионах СКФО пользуются «не только тысячи, миллионы участников», и где-то происходят некоторые сбои, «связанные с ментальностью фермеров, иногда некомпетентностью работников региональных министерств сельского хозяйства». «Но мы считаем, что эффективность [поддержки] очень высокая», — добавил он.
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