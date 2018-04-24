В Минсельхозе считают, что аграрии СКФО показывают стабильный прирост производства

"Северо-Кавказский федеральный округ прирастает в объемах производства всех культур. Очень активно идет прирост в садоводстве, производству овощей, овощей закрытого грунта. Причем прирост идет не менее 10%, даже около 20%. Очень стабильный прирост производства зерновых, в Ставропольском крае особенно, прирост производства кукурузы в КБР , в Ставропольском крае, производства мяса птицы, свинины, баранины, поэтому очень стабильно работают", — сказал он.

По его словам, ежегодный анализ эффективности выделяемых средств на поддержку АПК в округе также позволяет говорить, что «по эффективности мы прирастаем». Вместе с тем, Хатуов уточнил, что мерами господдержки в регионах СКФО пользуются «не только тысячи, миллионы участников», и где-то происходят некоторые сбои, «связанные с ментальностью фермеров, иногда некомпетентностью работников региональных министерств сельского хозяйства». «Но мы считаем, что эффективность [поддержки] очень высокая», — добавил он.