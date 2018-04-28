Суд обязал ТРК «Семь звезд» устранить нарушения пожарной безопасности 

По иску прокуратуры Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал собственника ТРК «Семь звезд» ООО «Багарта» устранить нарушения противопожарных норм.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, суд в начале апреля приостановил деятельность ТРК. Во время проверки прокуратуры у ООО «БАГАРТА» не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, а также автоматические установку пожаротушения и пожарную сигнализацию. Кроме того, в залах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, а пути эвакуации находились в ненадлежащем состоянии. Прокуратура также выяснила, что в ТЦ уже давно не проверяли сопротивление изоляции электропроводов здания.
Напомним, что на днях ООО «БАГАРТА» обратилось в суд с заявлением о том, что якобы успело за четыре дня устранить выявленные 70 нарушений. Однако выяснилось, что половина нарушений ликвидирована только на «бумаге» и ТРК не позволили возобновить работу.