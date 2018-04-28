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Суд обязал ТРК «Семь звезд» устранить нарушения пожарной безопасности
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Суд обязал ТРК «Семь звезд» устранить нарушения пожарной безопасности 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
По иску прокуратуры Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал собственника ТРК «Семь звезд» ООО «Багарта» устранить нарушения противопожарных норм.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, суд в начале апреля приостановил деятельность ТРК. Во время проверки прокуратуры у ООО «БАГАРТА» не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, а также автоматические установку пожаротушения и пожарную сигнализацию. Кроме того, в залах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, а пути эвакуации находились в ненадлежащем состоянии. Прокуратура также выяснила, что в ТЦ уже давно не проверяли сопротивление изоляции электропроводов здания.
Напомним, что на днях ООО «БАГАРТА» обратилось в суд с заявлением о том, что якобы успело за четыре дня устранить выявленные 70 нарушений. Однако выяснилось, что половина нарушений ликвидирована только на «бумаге» и ТРК не позволили возобновить работу.
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