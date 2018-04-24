П. Бирюков: Отключение отопления начнется в конце апреля

Мероприятия, направленные на отключение систем жизнеобеспечения от теплоснабжения начнутся в последние числа апреля-начале мая. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Проводятся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения, то есть это в последние числа апреля — начало мая такая работа начнется проводиться», — сказал П. Бирюков.

Отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения столицы к отопительному сезону. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.

В настоящее время максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. Несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней.