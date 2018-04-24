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П. Бирюков: Отключение отопления начнется в конце апреля
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П. Бирюков: Отключение отопления начнется в конце апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Мероприятия, направленные на отключение систем жизнеобеспечения от теплоснабжения начнутся в последние числа апреля-начале мая. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Проводятся мероприятия по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения, то есть это в последние числа апреля — начало мая такая работа начнется проводиться», — сказал П. Бирюков.
Отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения столицы к отопительному сезону. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.
В настоящее время максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. Несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней.
Узнать дату отключения горячей воды по конкретному адресу можно на информационных щитах многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактических работ заблаговременно. Также для удобства горожан разработан специальный онлайн-сервис на портале мос.ру и сайте ПАО «МОЭК», позволяющий буквально за пару минут узнать дату отключения горячей воды. Для этого пользователям достаточно ввести в поисковую строку свой адрес — название улицы и номер дома.
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