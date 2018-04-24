ФРП Московской области поддержит предприятия пищевой промышленности

Программа будет направлена на поддержку подмосковных производителей, реализующих проекты по модернизации или созданию новых предприятий в таких отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности как производство молочной продукции, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, переработка и консервирование фруктов и овощей, переработка и консервирование мяса и мясной продукции. Фонд поддержит проекты, направленные на технологическое развитие и импортозамещение.

Сумма займа по новой программе составляет от 20 до 100 миллионов рублей, срок — до 5 лет по ставке 5% годовых. Финансирование Фонда составляет до 50% от бюджета проекта и общий бюджет проекта должен быть не менее 40 миллионов рублей

Буцаев также отметил, что займ предоставляется на разработку нового продукта, технологии или технико-экономического

обоснования, на инжиниринговые услуги, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности и приобретение в собственность промышленного оборудования.

Дополнительную информацию по условиям новой программы Фонда развития промышленности Московской области можно получить по телефону

+7 (495) 136-99-09 или на сайте Фонда — www.frpmo.ru.