ВС РФ: как защитить репутацию от анонимных оговорщиков в сети

Разбирательство юридической фирмы с владельцами интернет-сайта, на котором посетители оставляли негативные отзывы об услугах компании, получило продолжение. О конфликте мы уже писали здесь.

Коллегия по экономическим спорам ВС РФ подробно рассмотрела какие страницы сети интернет можно считать СМИ в отсутствие соответствующей регистрации, какие сведения порочат репутацию организации или гражданина, а также, как защищать свои права, если невозможно установить их нарушителя.

Спорные высказывания были опубликованы на портале, который не зарегистрирован в Роскомнадзоре , в связи с чем суд первой инстанции не признал указанный сайт СМИ. ВС РФ счел, что нижестоящие суды не оценили фактических обстоятельств работы интернет-ресурса, а именно:

— информацию, размещенную на нем, а также вид, в котором она опубликована;

— целевую аудиторию интернет-страницы;

— регулярность ее актуализации.

Для определения статуса площадки, как посчитала судебная коллегия, в данном случае нужно оценивать поведение ответственных за сервис лиц и результаты их работы, в том числе с позиции запрета недобросовестного поведения и извлечения из него преимуществ. Судьи ВС РФ не делали соответствующих выводов в пределах рассмотрения кассационной жалобы, но подчеркнули, что от того будет ли признан сетевой ресурс СМИ будет зависеть форма судебного разбирательства.

Судьи цитируют Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3, где сказано, что важными обстоятельствами в вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации являются:

— действия ответчика по размещению информации об истце в общедоступных источниках;

— порочащий характер сведений;

— недостоверность этих данных.

Если хотя бы одно из указанных обстоятельств не будет подтверждено, в удовлетворении иска может быть отказано. Там же указано, что следует понимать под порочащими честь сведениями. Это утверждения, умаляющие достоинство гражданина или компании о:

— несоблюдении физлицом или организацией законов;

— нечестном поведении;

— неэтичном поступке;

— нарушении принципов добросовестности в труде или бизнесе,

— несоблюдении обычаев делового оборота или правил деловой этики.

При этом требования юрфирмы могут быть удовлетворены даже в случае если установить лицо, запятнавшее ее деловую репутацию окажется невозможным. В такой ситуации суд в соответствии с ГК РФ вправе признать информацию порочащей и недостоверной по заявлению заинтересованного лица.

Распространением сведений считается публикация таких сведений в печатном издании, трансляция с помощью радио или телевидения, демонстрация в СМИ, сети интернет иными средствами связи, упоминание в служебных характеристиках, публичных выступлениях, документах, адресованных должностным лицам, сообщение в любой форме хотя бы одному лицу.

Коллегия также вспомнила дело «Лингренс против Австрии » 1986 года, где ЕСПЧ указал на необходимость различия фактов и оценочных суждений. Европейский арбитр рассуждал о том, что существование фактов может быть подтверждено, тогда как истинность оценочных суждений не всегда поддается доказыванию.

Спорные отзывы о компании в интернете представляют собой утверждения о незаконном и недобросовестном поведении ее должностных лиц. В некоторых случаях авторы вменяют организации состав уголовного преступления, а именно мошенничества. По мнению суда, эти спорные высказывания можно счесть оскорбительными, и даже в форме субъективного мнения, они могут послужить основанием для спора о защите деловой репутации.

И все же необходимо оценить, соответствуют ли мнения анонимных рецензентов действительности. Коллегия приводит ссылки на нормы ГК РФ и Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 в качестве источника обязанности именно ответчика доказывать правдивость излагаемых сведений.

Судьи предположили сложность привлечения в процесс конкретных лиц, разместивших отзывы на открытой интернет-площадке для доказательства достоверности описанных ими событий. В связи с этим коллегия рекомендовала рассматривать дело в соответствии с главой 27 АПК РФ и установить факт соответствия либо несоответствия действительности спорных сведений исходя из доводов юрфирмы и иных заинтересованных лиц. Вместе с тем важно учитывать, что нельзя обязать участников процесса предоставить суду те доказательства, которыми они объективно не могут владеть.

При этом, как неоднократно указывал КС РФ, ответственность должна быть возложена только на правонарушителя даже в споре, связанном с применением ресурсов сети интернет неизвестными лицами. В тех же случаях, когда это по разным причинам невозможно, необходимо восстановить такое положения прав пострадавшей стороны, которое имело место до их нарушения. Действия, создающие соответствующую угрозу должны пресекаться. Вместе с тем, Постановление КС РФ от 09.07.2013 № 18-П устанавливает, что обязать владельца сайта, разместившего порочащие честь лица сведения, удалить соответствующие данные, не значит возложить на него чужую ответственность.

С учетом всего изложенного коллегией ВС РФ, рассмотрение спора о защите репутации юридической фирмы отправлено на новое рассмотрение с учетом приведенных доводов и правовых позиций.