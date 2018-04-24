Контрафакт не пройдет

26 апреля во всем мире отмечается День интеллектуальной собственности. В столице контролирующую функцию в области использования интеллектуальной собственности выполняет Московский городской штаб при правительстве Москвы . Наш Департамент осуществляет координирующую роль и обеспечивает оперативное взаимодействие между федеральными, городскими органами государственной власти и коммерческими организациями.

С развитием информационных технологий во всех сферах нашей жизни не остаются, к сожалению, в стороне и преступники. В последнее время вырос уровень мошенничеств через интернет. В этой связи в МВД России создано Управление «К», основной задачей которого является борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации. Нередки случаи использования недобросовестными предпринимателями зарегистрированных товарных знаков при реализации контрафактной продукции в сети. Департамент взаимодействует с Роскомнадздором по препятствию попадания подобных сайтов в верхние строчки поисковых систем. Но не стоит забывать, что при оформлении любых договорных отношений следует действовать разумно и осмотрительно, внимательно изучать условия договора, все обязательства сторон, так как каждый субъект договора впоследствии несет ответственность за его неисполнение. Кроме того, рекомендуется при заключении договора с юридическим лицом внимательно изучать репутацию компании и отзывы о ней.

Что касается распространения продукции, нарушающей авторские права, то есть, в частности, «ворованного» программного обеспечения, фильмов, музыки, книг, — регулярной проверкой интернет-ресурсов на наличие контрафакта занимаются специалисты Московского исследовательского центра. В 2017 году ими было выявлено 600 новых сайтов, нарушающих авторские права. По подсчетам экспертов, потери бюджета составили более 17,5 миллиарда рублей.