Группа социалистов выбрала кандидата на пост нового главы ПАСЕ

СТРАСБУРГ , 24 апр — РИА Новости , Кристина Луна-Родригес. Группа социалистов в ПАСЕ выбрала кандидата на пост нового главы Ассамблеи — им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье, сообщили РИА Новости в Ассамблее.

По словам собеседника агентства, «группа выбрала Паскье единогласно».

Таким образом, Паскье стала основным претендентом на пост председателя Ассамблеи.

Нынешний глава ПАСЕ Микеле Николетти проиграл парламентские выборы в Италии в марте.

В этой связи в рамках апрельской сессии было организовано голосование для назначения следующего кандидата в президенты Ассамблеи.

Члены группы должны были выбрать между двумя кандидатами — Антонио Гутьерресом Лимонесом из Испании и возглавляющей группу Лилиан Мори Паскье из Швейцарии

Ранее в группе социалистов РИА Новости пояснили, что «Согласно принятому Микеле Николетти решению и в соответствии с соглашением с Группой, он уйдет с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии».

"Это направлено на обеспечение преемственности президентства Группы в ПАСЕ", — заключается в заявлении.

В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию . В октябре прошлого года Ассамблея избрала нового кандидата из политгруппы Стеллу Кириакидес . А в январе, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.