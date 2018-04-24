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Группа социалистов выбрала кандидата на пост нового главы ПАСЕ
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Группа социалистов выбрала кандидата на пост нового главы ПАСЕ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Группа социалистов в ПАСЕ выбрала кандидата на пост нового главы Ассамблеи — им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье, сообщили РИА Новости в Ассамблее.
По словам собеседника агентства, «группа выбрала Паскье единогласно».
Таким образом, Паскье стала основным претендентом на пост председателя Ассамблеи.
Нынешний глава ПАСЕ Микеле Николетти проиграл парламентские выборы в Италии в марте.
В этой связи в рамках апрельской сессии было организовано голосование для назначения следующего кандидата в президенты Ассамблеи.
Члены группы должны были выбрать между двумя кандидатами — Антонио Гутьерресом Лимонесом из Испании и возглавляющей группу Лилиан Мори Паскье из Швейцарии.
Ранее в группе социалистов РИА Новости пояснили, что «Согласно принятому Микеле Николетти решению и в соответствии с соглашением с Группой, он уйдет с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии».
"Это направлено на обеспечение преемственности президентства Группы в ПАСЕ", — заключается в заявлении.
В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. В октябре прошлого года Ассамблея избрала нового кандидата из политгруппы Стеллу Кириакидес. А в январе, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.
Паскье работает в ПАСЕ с 2012 года, входит во все основные группы организации. Была одной из докладчиц по обязательствам России в ПАСЕ. Также известна как автор документа, сделавшего возможным отставку глав Ассамблеи.
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