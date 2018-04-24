Три сотовых телефона пытались пронести в нижегородскую колонию в кастрюле с двойным дном

Сотрудники оперативного отдела ИК-16 ГУФСИН России по Нижегородской области задержали гражданку, прибывшую на длительное свидание к своему сыну, которая пыталась пронести запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.

В результате досмотра личных вещей, в кастрюле с продуктами было обнаружено двойное дно, в котором находились 3 сим-карты, 3 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 3 гарнитуры к сотовому телефону, аккумуляторная батарея и газовая зажигалка. Был составлен протокол об административном правонарушении. Несмотря на многочисленные предупреждения и меры безопасности — металлоискатели, личный досмотр, — попытки пронести сотовые телефоны на территории колоний фиксируются нередко.