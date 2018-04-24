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Три сотовых телефона пытались пронести в нижегородскую колонию в кастрюле с двойным дном
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Три сотовых телефона пытались пронести в нижегородскую колонию в кастрюле с двойным дном 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники оперативного отдела ИК-16 ГУФСИН России по Нижегородской области задержали гражданку, прибывшую на длительное свидание к своему сыну, которая пыталась пронести запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.
В результате досмотра личных вещей, в кастрюле с продуктами было обнаружено двойное дно, в котором находились 3 сим-карты, 3 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 3 гарнитуры к сотовому телефону, аккумуляторная батарея и газовая зажигалка. Был составлен протокол об административном правонарушении. Несмотря на многочисленные предупреждения и меры безопасности — металлоискатели, личный досмотр, — попытки пронести сотовые телефоны на территории колоний фиксируются нередко.
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