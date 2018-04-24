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Бизнесмен вообразил себя Джокером и устроил прямую трансляцию пыток возлюбленной
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Бизнесмен вообразил себя Джокером и устроил прямую трансляцию пыток возлюбленной 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Таиландский бизнесмен Чайчана Сиричарт (Chaichana Sirichart) несколько часов пытал свою девушку и транслировал происходящее в Facebook. Так он пытался добиться от нее признания в краже крупной суммы денег. Как передает Mirror, молодой человек находился под воздействием наркотических средств.
Вообразив себя персонажем фильма о супергероях, 25-летний трейдер Сиричарт запер любовницу в комнате и мучил ее в течение 10 часов: 21-летняя Кулдара Йесаман (Kuldara Yeesaman) была связана, избита и порезана ножом. Для пыток насильник использовал предметы быта, такие как кухонный нож, швабру, плойку для волос и электрические кабели. Как позднее рассказала жертва, парень объяснил свои поступки тем, что он — Джокер, а она — его девушка.
Затем Сиричарт вышел в прямой эфир Facebook Live и стал требовать от жертвы признания в краже крупной суммы денег, которую от него требовали сотни разгневанных клиентов.
Йесаман спасли местные полицейские, которые ворвались в квартиру Сиричарта в Бангкоке. Врачи диагностировали у нее перелом носа, руки и одного пальца, ожоги, многочисленные гематомы и резаную рану в районе горла. Пострадавшая идет на поправку. Со слов Йесаман, за последние восемь месяцев Сиричарт избивал ее шесть раз, но она не уходила от него, так как ее семья считала парня «хорошим человеком».
Сам трейдер объяснил свои поступки злоупотреблением метамфетамином. На допросе в полицейском участке он убеждал сотрудников, что Йесаман украла у него семь с половиной миллионов бат (более 14,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Сиричарт признался, что жалеет о нападении. Сотрудники правоохранительных органов уже установили, что информация о краже является ложной.
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