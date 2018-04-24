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Департамент градостроительства просит прокуратуру принять меры по отношению к ООО «Самарский монолит»
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Департамент градостроительства просит прокуратуру принять меры по отношению к ООО «Самарский монолит» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Напомним, в марте 2016 года Ленинский районный суд обязал ООО «Самарский монолит» привести в первоначальное состояние земельный участок по ул. Солнечная, 51А.
На данном земельном участке площадью 2,1 тыс. кв. м планировалось возведение многоэтажного дома. Но строительные работы были приостановлены по причине выявленных областным минстроем нарушений градостроительного законодательства.
Решение суда по возвращению земельного участка в надлежащий вид ООО «Самарский монолит» должно было исполнить в полном объеме до 5 апреля 2017 года. Но до сих пор строительная площадка огорожена забором, а внутри ее вырыт котлован под устройство фундамента.
11 апреля в администрации города состоялось совещание, котором было принято протокольное решение, что до 13 апреля ООО «Самарский монолит» предоставит график засыпки котлована. Но застройщики его до сих пор не предоставили. В связи с этим городскими властями было принято решение направить соответствующее обращение в надзорный орган.
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