Дагестанские боевики готовили теракты на майские праздники

«В рамках действующего режима контртеррористической операции в Дербентском районе Республики Дагестан в ходе реализации органами безопасности комплекса оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе вблизи села Чинар были обнаружены двое бандитов», — говорится в сообщении.

На предложение сложить оружие они открыли огонь, и в ходе перестрелки были нейтрализованы. «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — отметили в НАК.

Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.