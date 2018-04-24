Ещё
Дагестанские боевики готовили теракты на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Дагестанские боевики готовили теракты на майские праздники 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Двое боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в Дагестане, готовили теракты на майские праздники. Об этом во вторник, 24 апреля, в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили ТАСС.
«В рамках действующего режима контртеррористической операции в Дербентском районе Республики Дагестан в ходе реализации органами безопасности комплекса оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе вблизи села Чинар были обнаружены двое бандитов», — говорится в сообщении.
На предложение сложить оружие они открыли огонь, и в ходе перестрелки были нейтрализованы. «По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — отметили в НАК.
Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
22 апреля Следственный комитет опубликовал видеозапись контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой были нейтрализованы девять боевиков.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ409
Совет Европы пригрозил наказать Россию277
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии39
«Газпром» готов «добить Украину»75
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»92
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение