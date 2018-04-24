В Москве пройдет конкурс среди сварщиков «Мосгаза»

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Конкурс среди сварщиков АО «Мосгаз» пройдет в Москве на базе легендарной школы сварки, расположенной на базе предприятия, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента ЖКХ и благоустройства.

"Мастера сварки АО «Мосгаз» поборются за звание лучшего сварщика компании на конкурсе профессионального мастерства «Электросварщик ручной сварки». Цель конкурса — выявление и распространение передовых приемов и методов труда, прогрессивной технологии, повышение профессионального мастерства и престижа профессии электросварщика, пропаганда и популяризация достижений лучших работников отрасли", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в департаменте, соревнования пройдут на базе легендарной школы сварки «Мосгаза». К участию в конкурсе будут допущены электросварщики, аттестованные Национальным агентством контроля сварки (СРОНП «НАКС»), имеющие разряд не ниже 5-го и стаж работы на предприятии более пяти месяцев и не имеющие дисциплинарных взысканий за последний год. Победитель сможет принять участие в отраслевых конкурсах профессионального мастерства за звание чемпиона мира по сварке.

В ведомстве рассказали, что впервые для независимой оценки уровня квалификации сварщиков и сравнения рейтинга мастера в этом виде сварки с мировым к конкурсу привлекается партнёр предприятия — запатентованная технология которого 3DLD имеет мировую новизну. Кроме того, качество сварного шва на конкурсе будет определяться с помощью уникальной компьютерной системы контроля, разработанной специалистами предприятия.

Как уточнили в ведомстве, особое внимание в «Мосгазе» уделяют внедрению в практику новых технологий и оборудования. Так, в 2013 году на предприятии реализована технология автоматической сварки, позволившая сократить сроки сварочных работ на газопроводах больших диаметров в три раза при кардинальном улучшении качества шва, что важно для обеспечения безопасной эксплуатации газопровода в черте города.