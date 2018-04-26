Жириновский выступил против инициативы Боярского 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий вернуть помещения для курения в «чистые зоны» аэропортов. Автором этой инициативы был Сергей Боярский.
Как стало известно «Парламентской газете», председатель ЛДПР Владимир Жириновский категорически против этого предложения. «Опять лоббируют свои интересы производители сигарет. Только-только мы навели порядок и вдруг дети известных актеров вместо того, чтобы защищать здоровье граждан, выдвигают такие странные предложения. Почему люди в самолете должны дышать табачным перегаром, который исходит от покуривших в аэропорту людей? ЛДПР выступает против этого законопроекта», — заявил Владимир Жириновский.
Ранее депутат Сергей Боярский («Единая Россия») предложил вернуть курительные комнаты в аэропорты. В частности, он предложил расширить перечень исключений, предусмотренных антитабачным законом, где по решению собственника допускается курение, «зонами аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний».