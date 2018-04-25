Курилки могут вернуть в российские аэропорты. Все «за» и «против» 

Думский комитет одобрил законопроект о комнатах для курильщиков в аэропортах. С подобной инициативой выступил депутат от Единой России Сергей Боярский. Ранее чиновники обратили внимание на то, что международная конвенция по борьбе с курением не предусматривает полного запрета действий курильщиков, а лишь призвана защитить здоровье окружающих.
В связи с тем, что из-за запрета пассажиры курили в неразрешенных местах, комиссия предложила оборудовать здания аэропортов специальными помещениями с вытяжкой для курильщиков. Это позволит сократить число административных правонарушений и учесть пожелания части клиентов транспортных компаний.
Источник фото: РИА «Новости»
Стоит напомнить и о денежной стороне вопроса. Запреты в этой области, по подсчетам экономистов, приводят к потерям аэропортами доходов. Летящие из Европы в Азию нередко отказываются от услуг российских авиакомпаний, выбирая перелеты с пересадками в других странах, где курение разрешено.
В конце прошлого года аналитики из США привели статистику по 50 крупнейшим аэропортам мира, более половины которых до сих пор разрешают пассажирам курить в специально отведенных зонах. Среди 17 американских гаваней из этого списка спокойно к курильщикам относятся в 14. В отдельных местах сотрудники аэропорта идут на разные уступки. Где-то, как например в аэропорту Нэшвилла, за доступ к курительным комнатам взымается дополнительная плата.
Разрешить курить могут посетителям кафе, в случае если их заказ составит не менее определенной суммы. И все же, в Америке тенденция говорит о постепенном отказе от курения. Как отмечают специалисты, даже несмотря на многочисленные нарушения, воздух в аэропортах, которые не оборудованы подобными помещениями, оказывается значительно чище.
Источник фото: РИА «Новости»
Телеканал «360» поговорил с экспертами и представителями крупных столичных аэропортов, чтобы узнать их мнение о возвращении курилок в зоны ожидания. Положения «антитабачного закона» вступили в силу 1 июня 2013 года. Согласно ему, запрещается курение в общественных местах, включая остановки, вокзалы, поезда, аэропорты и другие учреждения с большим потоком посетителей.
В пресс-службе Домодедово подчеркнули готовность следовать законам, однако положительно оценили решение пойти на уступки курильщикам.
Стоит отметить, что возврат специальных курительных комнат позволит обеспечить более комфортные условия пребывания курящих пассажиров в зонах вылета
— пресс-служба аэропорта Домодедово.
Летом российские города ждет многократное увеличение туристического потока, в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В пресс-службе подчеркнули, что наличие зон для курения соответствует мировой практике, а следовательно позволит гостям чувствовать себя более комфортно.
Представитель пресс-службы аэропорта Шереметьево также согласился с коллегами, подчеркнув, что руководство транспортного пункта готово пойти навстречу пассажирам, если закон позволит сделать это. Шереметьево в 2013 году одним из последних избавился от курительных зон, попытавшись оставить их, сославшись на то, что формально они находятся вне российских границ, однако прокуратура вскоре устранила лазейку в законе и от комнат пришлось отказаться.
Источник фото: РИА «Новости»
Новость прокомментировал и президент Российского сигарного союза, являющийся также главой Движения за права курильщиков, Андрей Лоскутов. Организация, которую он возглавляет, неоднократно выступала за необходимость подобных уступок.
«К этой инициативе мы относимся крайне положительно, хотя бы потому что мы несколько лет ей занимаемся, особенно вопросами курения в зонах аэропорта», — сказал он.
Лоскутов подчеркнул, что поправка к закону, которая регулирует курение в аэропортах — то, что должно рассматриваться в рамках антитабачного закона в первую очередь.
«Сейчас мы максимально близко подошли к реализации этой поправки», — добавил Лоскутов, добавив, что проект документа получил одобрение законодателей и министерств.
«Мы проводили круглые столы в ряде регионов и поняли, что отношение к данной проблеме у законодателей скорее положительное. Не столько из-за ЧМ, сколько из-за положений антитабачного закона вообще», — отметил он.
Глава сообщества заявил о том, что подобный шаг властей может свидетельствовать о том, что чиновники наконец поняли, насколько они переборщили с отдельными запретительными мерами.
«Нельзя настолько жестко ограничивать курение, как это делает действующий закон. Мы (курильщики) готовы исполнять законы, которые можно выполнить. Новая поправка выводит закон из тоталитарной территории в более адекватное русло», — считает глава Движения за права курильщиков.
Если какие-то правила соблюдаются только половиной общества и направлены на нее, в отношение другой половины они не работают. Когда были закрыты спецместа для курения, стали курить там, где нельзя это делать. Я знаю даже о случаях курения в комнатах матери и ребенка. Значит нужно вернуться к ситуации, когда одни люди идут в свободные от курения зоны, а другие туда, где есть специальные комнаты. Это не просто дань курящему населению, а возвращение к здравому смыслу.
— Андрей Лоскутов.