Курилки могут вернуть в российские аэропорты. Все «за» и «против»

Думский комитет одобрил законопроект о комнатах для курильщиков в аэропортах. С подобной инициативой выступил депутат от Единой России Сергей Боярский . Ранее чиновники обратили внимание на то, что международная конвенция по борьбе с курением не предусматривает полного запрета действий курильщиков, а лишь призвана защитить здоровье окружающих.

В связи с тем, что из-за запрета пассажиры курили в неразрешенных местах, комиссия предложила оборудовать здания аэропортов специальными помещениями с вытяжкой для курильщиков. Это позволит сократить число административных правонарушений и учесть пожелания части клиентов транспортных компаний.

Стоит напомнить и о денежной стороне вопроса. Запреты в этой области, по подсчетам экономистов, приводят к потерям аэропортами доходов. Летящие из Европы в Азию нередко отказываются от услуг российских авиакомпаний, выбирая перелеты с пересадками в других странах, где курение разрешено.

В конце прошлого года аналитики из США привели статистику по 50 крупнейшим аэропортам мира, более половины которых до сих пор разрешают пассажирам курить в специально отведенных зонах. Среди 17 американских гаваней из этого списка спокойно к курильщикам относятся в 14. В отдельных местах сотрудники аэропорта идут на разные уступки. Где-то, как например в аэропорту Нэшвилла, за доступ к курительным комнатам взымается дополнительная плата.

Разрешить курить могут посетителям кафе, в случае если их заказ составит не менее определенной суммы. И все же, в Америке тенденция говорит о постепенном отказе от курения. Как отмечают специалисты, даже несмотря на многочисленные нарушения, воздух в аэропортах, которые не оборудованы подобными помещениями, оказывается значительно чище.

Источник фото: РИА «Новости»

Телеканал «360» поговорил с экспертами и представителями крупных столичных аэропортов, чтобы узнать их мнение о возвращении курилок в зоны ожидания. Положения «антитабачного закона» вступили в силу 1 июня 2013 года. Согласно ему, запрещается курение в общественных местах, включая остановки, вокзалы, поезда, аэропорты и другие учреждения с большим потоком посетителей.

В пресс-службе Домодедово подчеркнули готовность следовать законам, однако положительно оценили решение пойти на уступки курильщикам.

Стоит отметить, что возврат специальных курительных комнат позволит обеспечить более комфортные условия пребывания курящих пассажиров в зонах вылета

Летом российские города ждет многократное увеличение туристического потока, в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В пресс-службе подчеркнули, что наличие зон для курения соответствует мировой практике, а следовательно позволит гостям чувствовать себя более комфортно.

Представитель пресс-службы аэропорта Шереметьево также согласился с коллегами, подчеркнув, что руководство транспортного пункта готово пойти навстречу пассажирам, если закон позволит сделать это. Шереметьево в 2013 году одним из последних избавился от курительных зон, попытавшись оставить их, сославшись на то, что формально они находятся вне российских границ, однако прокуратура вскоре устранила лазейку в законе и от комнат пришлось отказаться.

Источник фото: РИА «Новости»

Новость прокомментировал и президент Российского сигарного союза, являющийся также главой Движения за права курильщиков, Андрей Лоскутов . Организация, которую он возглавляет, неоднократно выступала за необходимость подобных уступок.

«К этой инициативе мы относимся крайне положительно, хотя бы потому что мы несколько лет ей занимаемся, особенно вопросами курения в зонах аэропорта», — сказал он.

Лоскутов подчеркнул, что поправка к закону, которая регулирует курение в аэропортах — то, что должно рассматриваться в рамках антитабачного закона в первую очередь.

«Сейчас мы максимально близко подошли к реализации этой поправки», — добавил Лоскутов, добавив, что проект документа получил одобрение законодателей и министерств.

«Мы проводили круглые столы в ряде регионов и поняли, что отношение к данной проблеме у законодателей скорее положительное. Не столько из-за ЧМ, сколько из-за положений антитабачного закона вообще», — отметил он.

Глава сообщества заявил о том, что подобный шаг властей может свидетельствовать о том, что чиновники наконец поняли, насколько они переборщили с отдельными запретительными мерами.

«Нельзя настолько жестко ограничивать курение, как это делает действующий закон. Мы (курильщики) готовы исполнять законы, которые можно выполнить. Новая поправка выводит закон из тоталитарной территории в более адекватное русло», — считает глава Движения за права курильщиков.

Если какие-то правила соблюдаются только половиной общества и направлены на нее, в отношение другой половины они не работают. Когда были закрыты спецместа для курения, стали курить там, где нельзя это делать. Я знаю даже о случаях курения в комнатах матери и ребенка. Значит нужно вернуться к ситуации, когда одни люди идут в свободные от курения зоны, а другие туда, где есть специальные комнаты. Это не просто дань курящему населению, а возвращение к здравому смыслу.

— Андрей Лоскутов.