Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны

Поводом для написания материала стало заявление главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина о принятии на вооружение к концу 2018 года трех полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф», а также новых «Панцирей» и зенитных ракетных систем С-300ВМ «Антей-2500». Генерал также напомнил, что в 2017 году в войска передали четыре полковых комплекта «Триумфов». Также он отметил, что Москву и центральный промышленной район РФ прикрывают пять полков ПВО, оснащенных ЗРС С-400.

Турция, Саудовская Аравия, Катар и Россия и СССР, отмечает автор, долгое время уделяли первостепенное внимание защите Москвы. Этим объясняется тот факт, что С-400 пошли на экспорт только тогда, когда достаточное их количество поставили на защиту столицы. Между тем растущее количество запросов от заказчиков со всего мира, в числе которых оказались Китай Алжир , вынудило ускорить производство зенитных ракетных систем для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Некоторые покупатели, например Турция, попросили ускорить поставки С-400 в связи с появлением угроз безопасности.

В скором времени ожидается заключение контрактов на поставки «Триумфов» в Индию Ирак . Масштабы распространения российской зенитной ракетной системы стали настолько велики, что США расценили это как угрозу их способности распространять свое влияние за рубежом.

К концу 2018 года Россия также укрепит свою систему ПВО ракетно-пушечными «Панцирями» и зенитными ракетными системами С-300ВМ, специализирующимися, как следует из статьи, на уничтожении ракет. Особое внимание автора также привлекли сообщения СМИ о гиперзвуковых ракетах для «Панцирей», играющих вспомогательную роль при дальнобойных противовоздушных системах. По его мнению, новое оружие сделает удары «Панцирей» более эффективными.

Также в комплекс ПВО включены и другие системы средней и малой дальности, такие как «Торы» и «Буки». Они размещаются рядом с комплексами большой дальности, образуя интегрированную многоуровневую систему противовоздушной обороны, преодолеть которую крайне сложно.

В 2020 году в эту систему интегрируют новые ЗРС С-500, способные уничтожать самолеты-невидимки, баллистические ракеты и даже низкоорбитальные космические спутники. Это еще больше укрепит российскую сеть ПВО. По мнению автора, с точки зрения затрат создание подобной сети гораздо эффективнее, чем формирование большого флота боевых самолетов. Кроме того, эта система частично освобождает ВКС РФ от необходимости защищать воздушное пространство, позволяя им выполнять и другие роли в случае войны.

Таким образом, констатирует автор, система ПВО остается одним из самых грозных активов России.