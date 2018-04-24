«Яндекс. Директ» анонсировал новый подход к расчету ставок

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С сегодняшнего дня «Яндекс. Директ» будет показывать ставки, позволяющие получить тот или иной объём трафика, а не место в результатах поиска, как было раньше. Сервис внедрил в поиск трафареты — варианты дизайна результатов поиска.

Новый расчет ставок поможет рекламодателям точнее планировать свой бюджет. Трафареты различаются расположением и форматом рекламных блоков и используются, когда люди хотят найти и купить товар или услугу. Каждый раз алгоритм выбирает тот трафарет, который больше всего соответствует теме запроса и позволяет привлечь максимум трафика. Сейчас в поиске доступно несколько трафаретов, и их количество будет постепенно расти

Из-за того, что дизайн выдачи постоянно меняется, позиция рекламы в поиске уже не связана напрямую с объёмом трафика. Поэтому сервис и поменял подход к расчёту ставки. Сами торги при этом не изменятся: цена за клик будет формироваться, как и раньше, на основе VCG-аукциона, а более качественные объявления займут лучшие места по более низкой цене. При оценке качества рекламы Яндекс анализирует её соответствие запросу, текст, а также содержание страницы, на которую она ведёт.