Ещё
«Яндекс. Директ» анонсировал новый подход к расчету ставок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

«Яндекс. Директ» анонсировал новый подход к расчету ставок 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
С сегодняшнего дня «Яндекс. Директ» будет показывать ставки, позволяющие получить тот или иной объём трафика, а не место в результатах поиска, как было раньше. Сервис внедрил в поиск трафареты — варианты дизайна результатов поиска.
Новый расчет ставок поможет рекламодателям точнее планировать свой бюджет. Трафареты различаются расположением и форматом рекламных блоков и используются, когда люди хотят найти и купить товар или услугу. Каждый раз алгоритм выбирает тот трафарет, который больше всего соответствует теме запроса и позволяет привлечь максимум трафика. Сейчас в поиске доступно несколько трафаретов, и их количество будет постепенно расти
Из-за того, что дизайн выдачи постоянно меняется, позиция рекламы в поиске уже не связана напрямую с объёмом трафика. Поэтому сервис и поменял подход к расчёту ставки. Сами торги при этом не изменятся: цена за клик будет формироваться, как и раньше, на основе VCG-аукциона, а более качественные объявления займут лучшие места по более низкой цене. При оценке качества рекламы Яндекс анализирует её соответствие запросу, текст, а также содержание страницы, на которую она ведёт.
«Мы строим нашу рекламную платформу таким образом, чтобы рекламодатели получали максимальную отдачу от своих инвестиций. Внедрение трафаретов сделает рекламу более привлекательной для аудитории, а значит, и более эффективной для рекламодателей. А чтобы в новых условиях торги оставались для наших клиентов понятными и прозрачными, мы изменили подход к расчёту ставки», — сообщил Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.
Sostav.ru: последние новости
«L’Oreal станет технологической компанией» Развитие регионов – инвестиции в будущее В РУДН завершилась Международная конференция «Рекламный вектор-2018: время инноваций»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ412
Совет Европы пригрозил наказать Россию277
«Газпром» готов «добить Украину»82
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии42
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»92
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение