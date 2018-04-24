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Ефимов поддержал идею о курительных комнатах в аэропортах
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Ефимов поддержал идею о курительных комнатах в аэропортах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.
«Я считаю, курилки надо в аэропортах сделать. Люди курят, зависимость большая. Одно дело — в самолёте, там (требование о запрете курения. — Прим. ред.) связано с безопасностью, а что в аэропорту? Сделать специальные комнаты, пусть курят», — сказал РИА «Новости» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
Как следует из опубликованного в электронной базе данных Госдумы заключения, Комитет по транспорту, который является соисполнителем законопроекта, поддержал инициативу и рекомендовал документ к принятию в первом чтении.
В свою очередь, Комитет палаты по охране здоровья, который назначен профильным по законопроекту, рекомендовал доработать предложение во избежание внутренней несогласованности норм, указанных в проекте документа.
В ноябре 2017 года депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский направил на рассмотрение в палату законопроект, который предлагает вернуть в аэропорты зоны для курения.
Во фракции отметили, что поддерживают данную инициативу, подчёркивая, что подобная мера поможет защитить здоровье некурящих граждан.
В феврале текущего года Боярский представил доработанный законопроект о курилках в здании аэропортов, в котором конкретизируется соответствие предполагаемых предложений положениям рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ).
В документе также была учтена международная практика в этом вопросе, согласно которой большинство стран — участников РКБТ обеспечивают чистоту воздуха в стерильных зонах аэропортов с помощью специально оборудованных мест для курения.
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