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Дагестан примет российско-индийский автопробег
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Дагестан примет российско-индийский автопробег 

«Это Кавказ» 38 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
7 мая в Дагестан примет участников автопробега India-Russia Friendship Motor Rally, организованного в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией.
«Туристический центр «Дербент-2000» организует для 45 человек-членов автоэкипажей экскурсию по Цитадели Нарын-Кала, страмы магалам, Джума-Мечети, а так же городской набережной и музейному комплексу «Дом Петра I в Дербенте»», — говорится в сообщении регионального Минтуризма.
В тот же день, участники автопробега направятся в Махачкалу, где для них также организуют развлекательную программу.
Посещение дагестанской столицы — второй этап международного авторалли, которое стартует 29 апреля. Предполагается, что из Индии автомобили будут доставлены морем в иранский порт Бендер-Аббас, откуда экипажам предстоит преодолеть тысячи километров по дорогам Ирана, Азербайджана и России. Они посетят Дагестан, Астраханскую, Волгоградскую и Воронежские области, а затем 12 мая завершат автопробег в Москве.
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