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Журналистам расскажут о правилах охоты на селезня с подсадной уткой на пресс-туре в Воскресенский район
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Журналистам расскажут о правилах охоты на селезня с подсадной уткой на пресс-туре в Воскресенский район 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЖурналистам расскажут о правилах охоты на селезня с подсадной уткой на пресс-туре в Воскресенский район25 апреля 2018 года в 11.00 в Воскресенском районе сотрудники комитета госохотнадзора Нижегородской области совместно с представителями Росгвардии проведут контрольно-надзорное мероприятие. Журналисты смогут принять участие в рейде и познакомиться с особенностями охоты на селезня с подсадной уткой.
Участники выездного мероприятия также обсудят сроки и правила охоты на пернатую дичь. Сотрудники регионального комитета госохотнадзора расскажут о количестве выявленных нарушений в весенний период охоты. Представители Росгвардии сообщат о сроках запрета оборота гражданского оружия летом 2018 года.
В госохотнадзоре Нижегородской области отметили, что в регионе работают антибраконьерские группы. В их составе — государственные охотинспекторы, сотрудники полиции, Росгвардии и производственные охотинспекторы.
Напомним, что в 2018 году сезон охоты на пернатую дичь в северной части региона продлится с 21 по 30 апреля. В южной части Нижегородской области сезон охоты был открыт в период с 14 по 23 апреля, и за это время выявлено свыше 200 нарушений правил охоты.
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