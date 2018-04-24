В Приокском районе отремонтировали более 6000 квадратных метров дорог

Более 6000 квадратных метров дорог уже отремонтировано в Приокском районе с начала месячника по благоустройству. Также окрашено 22 остановочных павильона. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода. В настоящее время ремонт дорог ведется на улицах 40 лет Победы, Ларина, Жукова, Корейской и Военных Комиссаров. Подрядчики также наносят краску на бордюрный камень.

Ход работ проверил сегодня, 24 апреля, исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов . Он поручил уделить особое внимание очистке газонов от мусора и прибордюрной полосы от песка. Он также указал на необходимость восстановления ограждения безопасности около дома № 25 по улице Кащенко.

«Подрядные организации должны наладить вывоз мусора и спиленных веток совместно с собственниками частных домовладений и муниципальными учреждениями. Жители проявляют свою гражданскую активность и выходят на субботники. Подрядчики должны вывозить оставленные после субботников мешки с мусором. Только при тесном сотрудничестве населения и подрядчиков — наш район станет чистым», — отметил Шатилов.

Напомним, в Канавинском районе отремонтировали около 4000 квадратных метров дорог.