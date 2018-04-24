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В Приокском районе отремонтировали более 6000 квадратных метров дорог
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В Приокском районе отремонтировали более 6000 квадратных метров дорог 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Более 6000 квадратных метров дорог уже отремонтировано в Приокском районе с начала месячника по благоустройству. Также окрашено 22 остановочных павильона. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода. В настоящее время ремонт дорог ведется на улицах 40 лет Победы, Ларина, Жукова, Корейской и Военных Комиссаров. Подрядчики также наносят краску на бордюрный камень.
Ход работ проверил сегодня, 24 апреля, исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов. Он поручил уделить особое внимание очистке газонов от мусора и прибордюрной полосы от песка. Он также указал на необходимость восстановления ограждения безопасности около дома № 25 по улице Кащенко.
«Подрядные организации должны наладить вывоз мусора и спиленных веток совместно с собственниками частных домовладений и муниципальными учреждениями. Жители проявляют свою гражданскую активность и выходят на субботники. Подрядчики должны вывозить оставленные после субботников мешки с мусором. Только при тесном сотрудничестве населения и подрядчиков — наш район станет чистым», — отметил Шатилов.
Напомним, в Канавинском районе отремонтировали около 4000 квадратных метров дорог.
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