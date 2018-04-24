Российским авиапассажирам вернут курилки 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий курение табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Документ рекомендовано принять в первом чтении, сообщает ТАСС.
Депутаты пришли к выводу, что в конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака нет запрета курения в здании аэропорта или вблизи него. Они полагают, что возвращение в аэропорты курилок необходимо из-за роста административных правонарушений, связанных с соответствующим запретом. А также для исключения последствия от курения в непредназначенных для этого местах и влияния окружающего табачного дыма на здоровье человека.
Если закон будет принят, курить в аэропортах можно будет в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.
Антитабачный закон реализуется в России с 2013 года, напоминает "Уралинформбюро". Он запрещает дымить на территории стадионов, школ, вузов, больниц, кафе, ресторанов, гостиниц, в самолетах, в поездах (в том числе дальнего следования) в зданиях вокзалов. Помимо этого запрещена реклама табачных изделий и их продажа на расстоянии менее 100 метров по прямой от границ образовательных учреждений.