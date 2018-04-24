Российским авиапассажирам вернут курилки

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий курение табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Документ рекомендовано принять в первом чтении, сообщает ТАСС

Депутаты пришли к выводу, что в конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака нет запрета курения в здании аэропорта или вблизи него. Они полагают, что возвращение в аэропорты курилок необходимо из-за роста административных правонарушений, связанных с соответствующим запретом. А также для исключения последствия от курения в непредназначенных для этого местах и влияния окружающего табачного дыма на здоровье человека.

Если закон будет принят, курить в аэропортах можно будет в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.