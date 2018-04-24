«Тревожная ситуация»: на Южном Урале долги по зарплате с начала года выросли на 11 миллионов рублей

— Статистика показывает, что каких-то коренных улучшений по исключению задолженности по зарплате в Челябинской области не произошло. Долги как были, [так и есть]. Но они, к сожалению, растут, — обратился Юрий Пономарёв к участникам совещания. — Если на 1 января долг по зарплате в регионе составлял 248 миллионов рублей, то на 1 апреля он вырос до 259 миллионов. Рост на 11 миллионов рублей! Особую тревогу вызывает ситуация с предприятиями в различных стадиях банкротства. Их в Челябинской области 89. И на них приходится 232 миллиона рублей из всей задолженности. Хотелось бы услышать от местных прокуроров истинные причины, почему мы до сих пор не смогли коренным образом решить этот вопрос, и что вы будете делать в ближайшее время, чтобы погасить эту задолженность по зарплате.

Замгенпрокурора подчеркнул, что у Челябинской области один из самых высоких показателей задолженности на Урале. Сегодня 134 предприятия в регионе должны своим сотрудникам более 260 миллионов рублей. Больше только в Свердловской области, где долг компаний перед работниками превышает 400 миллионов. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ с задолженностью в 253 миллиона рублей, далее Тюмень — 138 миллионов рублей, Курган — 82 миллиона и Ханты-Мансийский автономный округ — чуть более 43 миллионов рублей. В эти цифры входит как официальная задолженность, которая учитывается Росстатом , так и скрытая, которую выявляют сотрудники прокуратуры. Получить зарплату работники на Южном Урале пытаются от месяца до нескольких лет.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев рассказал, что за прошлый год ведомство добилось погашения компаниями долгов перед сотрудниками на полмиллиарда рублей. С начала этого года работодатели выплатили уже более 80 миллионов. По результатам прокурорских проверок возбудили 28 уголовных дел о несвоевременной выплате зарплаты.

— Несмотря на эти меры, долги по зарплате в Челябинской области есть у 134 предприятий. Более 90% из них находятся на разных стадиях банкротства, — подчеркнул он. — Особого внимания требует оценка действий руководителей и собственников предприятий, деятельность конкурсных управляющих. Необходимо выработать механизмы ликвидации задолженностей муниципальных предприятий.

Его заместитель Андрей Оборок назвал основные сложности при взыскании долгов по зарплате. Это отсутствие у компании собственных средств, её неэффективное оздоровление и бездействие руководителей организации, которые никак не пытаются взыскать дебиторскую задолженность. Он рекомендовал прокурорам привлекать к проверкам специалистов Росреестра , контролировать действия арбитражных управляющих и при нарушениях привлекать их к административной ответственности.

— Сейчас погашены задолженности на предприятиях-банкротах в Копейске Златоусте , Озёрске и Челябинске . Это свидетельствует о просчётах надзора, — говорит Андрей Оборок. — Одна из компаний, арбитражный управляющий которой после встречи с прокурором представил судебным приставам данные о дебиторской задолженности, смогла получить на свой счёт за три дня 11 миллионов рублей, когда приставы арестовали имущество должника. Зачастую в этих вопросах только принципиальная позиция прокурора способна реально восстановить нарушенные трудовые права работника.

Зампрокурора подчёркивает, что существенно подтолкнуть работодателей к погашению долгов по зарплатам помогают доследственные проверки и возбуждение уголовных дел. Так было и в случае с «Челябгипромезом», руководство которого выплатило сотрудникам 30 миллионов рублей. Более 200 работников проектного института обратились в прокуратуру Советского района весной прошлого года, когда компания уже полгода задерживала им зарплату, накопив долг в 18 миллионов рублей. Гендиректора компании оштрафовали, а затем поставили вопрос о его увольнении. По факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело.

— С начала этого года всего зарегистрировано уже 35 сообщений о невыплате зарплаты, ещё 13 сообщений находились на рассмотрении с конца прошлого года. По всем организованы проверки, — рассказал Андрей Оборок. — По семи из них возбуждены уголовные дела, по 21 принято решение об отказе в возбуждении дела. С начала года в регионе расследуется уже 14 таких уголовных дел.

В статистику прокуратуры попадают и все случаи уклонения от заключения трудовых договоров, попытки при трудоустройстве заключить договоры подряда или отказы в выплате положенных компенсаций. На особом контроле — долги муниципальных предприятий, имущество которых находится в собственности органов местного самоуправления. Задержку зарплаты сотрудникам таких организаций прокуратура называет недопустимой и расценивает как пренебрежение органов власти нормами законов.