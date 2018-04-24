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Самарским ремесленникам во время ЧМ-2018 организуют специальные торговые места
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Самарским ремесленникам во время ЧМ-2018 организуют специальные торговые места 

Волга Ньюс 2 часа назад
Одним из первых был заслушан доклад и. о. руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Игоря Летичевского.
Он рассказал об исполнении в 2017 г. долгосрочной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013–2018 гг. По его информации, число малых и средних предпринимателей в Самаре растет: 63,3 тыс., по данным на 1 января 2017 г., против 61 тыс. на 1 января 2016 года.
"Правда, у нас нет мониторинга, число каких предпринимателей преобладает: малых или средних. Однако мы понимаем, что большинство уходит в микро-предпринимательство, — прокомментировал Игорь Летичевский. — Появляются новые и интересные бизнес-концепции, растут объемы производства. Думаю, показательным по их качеству и количеству будет срез данных по итогам чемпионата мира по футболу-2018".
Он также сообщил, что для самарских ремесленников и сувенирщиков будет организовано порядка 100 специальных торговых мест, выдержанных в единой тематике. Первые такие домики планируют установить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской.
"Занимаясь бизнесом, можно создать что-то действительно интересное и нужное, а можно эксплуатировать то, что работает у других. Но в этом случае рынок быстро перенасыщается, и товар перестает быть востребованным. Может ли ваш департамент проводить ликбез с будущими предпринимателями, какие сферы действительно нуждаются в новом продукте?" — поинтересовался председатель думы Алексей Дегтев.
Игорь Летичевский признался, что такой разъяснительной работой департамент не может заниматься в силу нехватки кадров, но она была бы действительно уместна и востребована.
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