Градостроительный совет при губернаторе возобновил работу спустя четыре года

Совещательный орган при губернаторе серьезно обновился. В его состав вошли ведущие эксперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руководители градостроительных блоков администраций городов и районов.

Как отметил в начале заседания Дмитрий Азаров , градсовет должен стать локомотивом позитивных изменений в городах и населенных пунктах, экспертным органом для разработки, принятия и согласования нормативно-правовых актов, прежде всего стратегического характера.

"Наша общая задача — придать совещательному органу статус основного координатора всей градостроительной политики региона. Вопросы градостроительства, благоустройства, формирование комфортной среды, сохранения культурного наследия актуальны всегда. А когда им уделяется недостаточно внимания на протяжении ряда лет, они переходят из разряда актуальных в разряд проблемных", — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу развернуть программу пространственного развития страны. Масштабный проект предполагает преображение городов и поселков, применение передовых строительных технологий и архитектурных решений, использование цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.

"Президент нацеливает нас на системный подход к градостроительной политике, — отметил Дмитрий Азаров. — И мы должны не просто восстановить ее, а по сути, выстроить заново, сделать целостной и органичной".

Дмитрий Азаров обозначил первоочередные задачи, стоящие перед градостроительным советом при губернаторе. Прежде всего, это приведение в соответствие с федеральным законодательством документов территориального планирования, генпланов городов, правил землепользования и застройки, контроль за соответствием муниципальных правовых актов стратегическим целям региона. Также совещательный орган должен стать основой для формирования кадрового резерва в архитектурно-строительной сфере и экспертной площадкой по оценке качества городской и поселковой среды.

"Особо хочу подчеркнуть, что градостроительный совет должен стать мощным инструментом проведения единой градостроительной политики, улучшения инвестиционного климата в регионе. Все это — стратегические задачи, которыми нужно заниматься на системной, регулярной основе, а не раз в четыре года", — сказал Дмитрий Азаров и выразил уверенность, что рекомендации градсовета помогут преобразить населенные пункты и будут способствовать созданию более комфортных условий для жизни людей.

Подробно о составе совета и порядке работы доложил заместитель министра строительства — главный архитектор области Анатолий Баранников. В приоритете работы совета на 2018 год — жилищное строительство и развитие промышленности строительных материалов, формирование комфортной городской среды и вопросы охраны объектов культурного наследия, рассмотрение генпланов Самары Тольятти , а также стратегий социально-экономического развития муниципалитетов и их соответствие стратегии развития региона.

Об основных направлениях социально-экономического развития области до 2030 года доложил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко . Ключевые цели документа — улучшение качества жизни, обеспечение экономического роста, повышение эффективности работы органов власти.

Вокруг программы развития развернулась дискуссия, в ходе которой эксперты внесли ряд предложений по актуализации документа. Они касались различных вопросов, в том числе, пространственного развития региона в контексте всей страны, развития Самарско-Тольяттинской агломерации и транспортной составляющей региона.

Напомним, о необходимости развития транспортно-логистической инфраструктуры региона и вхождения в глобальные федеральные проекты в своем послании говорил Дмитрий Азаров. «На них в ближайшие годы будут ассигнованы колоссальные суммы, и Самарская область должна стать активным участником этих программ, — сказал глава региона. — Нам нужно видеть глобальные тренды и ясно понимать свое место в них. И, в частности, в реализации крупнейшего межгосударственного инвестиционного проекта — создания Великого шелкового пути между Китаем и Европой с прогнозируемым объемом капитальных вложений более $ 1,3 трлн».

В предыдущие годы о необходимости попадания области в федеральную транспортную стратегию много говорили, однако конкретных шагов предпринято не было. В итоге Самарская область не попала в систему международных транспортных коридоров. Дмитрию Азарову удалось добиться поддержки на федеральном уровне, с этим вопросом он обратился лично к президенту в ходе его визита в Самарскую область.

Владимир Путин поручил скорректировать стратегию, предоставив Самарской области шанс войти в международный транспортный коридор. А комиссия российского правительства распорядилась подготовить технико-экономическое обоснование для строительства моста через Волгу, выбрав для него оптимальное место. По словам главы региона, важно успеть попасть в этот «последний вагон уходящего поезда».

В завершении заседания глава региона обратил внимание членов совета, что градостроительные и стратегические документы развития территории должны быть тесно увязаны между собой. В предыдущие годы они разрабатывались и реализовались, зачастую никак не коррелируя друг с другом.

"Мы газон на стадионе «Самара Арена» укладывали, там есть строительная основа, а есть трава. И там через каждые два сантиметра ниточками все прошито. И здесь также должно быть: и со смыслами, и с документами, и с межведомственным взаимодействием. Связь должна быть неразрывная", — резюмировал Дмитрий Азаров.