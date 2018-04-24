Депутат ЗС Севастополя раскритиковала отчет сенатора Тимофеевой

Член Совета Федерации — представитель от заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева представила отчет об итогах своей работы за 2017 год. Основными вопросами, на которых сконцентрировалась сенатор в прошлом году, стали ситуации вокруг ЦКБ «Черноморец», детского оздоровительного лагеря «Ласпи», детского лагеря им. Комарова, Крымской астрофизической обсерватории, Севастопольского государственного университета, а также проблемы военных, вкладчиков, представителей национальных меньшинств, инвалидов и другие вопросы. Особый акцент сенатор сделала на решении проблемных вопросов здравоохранении Севастополя, назвав ситуацию в области здравоохранения катастрофической.

«За ту ситуацию, которая сложилась сегодня, я назову ее развалом системы здравоохранения Севастополя, чиновники должны нести всю полноту ответственности, — сообщила сенатор, пожаловавшись на отсутствие ответов со стороны прокуратуры и правительства Севастополя на запрос о проверки деятельности департамента здравоохранения.

Председатель постоянного комитета законодательного собрания города Севастополя по экономике Татьяна Лобач указала на недочеты в отчете, прежде всего на недостаточную работу в субъекте.

«Не так давно в 2016 году был приобретен автомобиль для обеспечения вашей деятельности в субъекте, а из вашего ответа видно, что вами было проведено два личных приема граждан — один в Севастополе, один в Москве . Вам не кажется, что это недостаточная работа в субъекте?», — поинтересовалась Лобач. Тимофеева ответила уклончиво, сделав акцент на сложной многоступенчатой работе сенатора, требующей большого количества рабочих встреч.