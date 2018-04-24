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Депутат ЗС Севастополя раскритиковала отчет сенатора Тимофеевой
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Депутат ЗС Севастополя раскритиковала отчет сенатора Тимофеевой 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат законодательного собрания по списку от партии «Единая Россия» Татьяна Лобач выступила сегодня с резкой критикой отчета сенатора Ольги Тимофеевой.
Член Совета Федерации — представитель от заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева представила отчет об итогах своей работы за 2017 год. Основными вопросами, на которых сконцентрировалась сенатор в прошлом году, стали ситуации вокруг ЦКБ «Черноморец», детского оздоровительного лагеря «Ласпи», детского лагеря им. Комарова, Крымской астрофизической обсерватории, Севастопольского государственного университета, а также проблемы военных, вкладчиков, представителей национальных меньшинств, инвалидов и другие вопросы. Особый акцент сенатор сделала на решении проблемных вопросов здравоохранении Севастополя, назвав ситуацию в области здравоохранения катастрофической.
«За ту ситуацию, которая сложилась сегодня, я назову ее развалом системы здравоохранения Севастополя, чиновники должны нести всю полноту ответственности, — сообщила сенатор, пожаловавшись на отсутствие ответов со стороны прокуратуры и правительства Севастополя на запрос о проверки деятельности департамента здравоохранения.
Председатель постоянного комитета законодательного собрания города Севастополя по экономике Татьяна Лобач указала на недочеты в отчете, прежде всего на недостаточную работу в субъекте.
«Не так давно в 2016 году был приобретен автомобиль для обеспечения вашей деятельности в субъекте, а из вашего ответа видно, что вами было проведено два личных приема граждан — один в Севастополе, один в Москве. Вам не кажется, что это недостаточная работа в субъекте?», — поинтересовалась Лобач. Тимофеева ответила уклончиво, сделав акцент на сложной многоступенчатой работе сенатора, требующей большого количества рабочих встреч.
Свои замечания к отчету озвучил и член постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам законодательного собрания города Севастополя Сергей Кравченко, предложив отправить отчет председателю Совфеда Валентине Матвиенко и сенаторам с просьбой дать оценку своей коллеге. Ряд депутатов поддержали сенатора.
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