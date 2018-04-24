В Антарктике появился загадочный светящийся объект

Странный объект внезапно появился на картах Google Earth в Антарктиде: больше всего он напоминает маяк, из которого вырывается мощный луч белого цвета.

Попробуйте ввести координаты 71°45'42.59"S 168°40'11.33"E и вы все увидите сами. На максимальном приближении карты заметно, что верхушка объекта обрамлена некими стальными с виду лепестками — будто открылся сброшенный откуда-то сверху маяк.

Впервые необычный объект обнаружили сотрудники канала Conspiracy Depot, специализирующегося на различных конспирологических теориях. На природное сооружение это не похоже, но даже сам автор признается, что не смог определить истинное предназначение этого «маяка».