На майские праздники в Москве пройдет более 300 крупных массовых мероприятий

Более 300 крупных городских мероприятий — концертов, акций памяти, выставок, спортивных программ — пройдет в столице с 1 по 10 мая, заявил на заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин . Их организуют на семи площадках в центре города и 11 — в других округах, а также на 61 площадке фестиваля «Московская весна a cappella». Еще 27 расположатся в городских парках.

«1 мая пройдет, как обычно, торжественная манифестация профсоюзов, 9 мая — парад Победы, «Бессмертный полкˮ — шествие, которое стало уже традиционным и одним из самых массовых мероприятий в Москве . Так что майские праздники будут насыщенными», — сказал Мэр Москвы.

Ожидается, что праздничные мероприятия посетят около 10 миллионов человек, рассказал на заседании Президиума Правительства Москвы Министр, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский . Он подчеркнул, что мероприятия пройдут во всех округах и районах города.

Летний сезон в парках

1 мая на Красной площади состоится традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Ожидается более 100 тысяч участников, представляющих 2700 коллективов московских предприятий и организаций.

В этот же день парки откроют летний сезон. Гостей ждут концерты, творческие и спортивные мастер-классы, лектории, игровые программы и многое другое.

Парад Победы, «Бессмертный полк» и салют

Праздновать День Победы Москва будет с начала мая. 1 мая в Большом театре пройдет традиционное собрание ветеранов. 3 мая в здании Правительства Москвы на Новом Арбате (дом 36/9) для ветеранов устроят торжественный концерт. 6 мая на Поклонной горе состоится парад кадет «Не прервется связь поколений». «В нем примут участие более 20 тысяч человек», — сказал Александр Кибовский. Он также добавил, что сотрудники коммунальных служб города традиционно перед началом летнего сезона очистили от грязи и помыли все 279 монументов, посвященных Великой Отечественной войне, и более четырех тысяч памятников героям Советского Союза.

Накануне Дня Победы, 8 мая, с 19:00 до 22:00 пройдут вечерние концерты на площади перед храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе. В этот же день к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Г. К. Жукову возложат венки и цветы.

Главным торжественным мероприятием празднования 73-й годовщины Великой Победы станет военный парад на Красной площади 9 мая. Он начнется в 10:00. На праздничных площадках и в парках города организуют прямую трансляцию.

Еще одно крупное событие — шествие «Бессмертного полка». Планируется, что в нем примут участие 700 тысяч человек. Они пройдут по Красной площади с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны. Сбор начнется с 13:00, а шествие стартует в 15:00.

На Театральной площади для ветеранов оборудуют удобные зоны отдыха. Здесь с 19:00 до 22:00 в сопровождении оркестра будут звучать песни военных лет и известные оперные арии.

Праздничные программы ждут москвичей и гостей города во всех округах столицы. Единый график празднования Дня Победы:

— 09:00 — начало работы праздничных площадок;

— 10:00 — прямая трансляция парада Победы;

— 13:00 — начало праздничных мероприятий;

— 18:55 — минута молчания;

— 19:00 — начало вечерних концертов;

— 22:00 — праздничный салют на 33 площадках.

Кроме того, состоятся концерты на вокзалах: с 09:30 до 11:00 — на Рижском, с 10:00 до 17:00 — на Казанском, с 10:00 до 22:00 — на Белорусском. «На площади Белорусского вокзала состоится концерт „Песни Победы“, выступят арт-группы „Хор Турецкого“ и „Soprano Турецкого“», — сказал Александр Кибовский. Он отметил, что концертная программа проводится в рамках международного проекта, когда песни военных лет на разных языках звучат на площадях в главных городах мира. Старт — 3 мая в Париже, дальше Любляна Вена , Берлин, Минск , Тель-Авив. Завершится серия 12 мая в Нью-Йорке . «9 мая эту эстафету будем принимать мы», — добавил глава Департамента культуры.

Тематические фотовыставки под открытым небом пройдут на Арбате, Никитском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах с 1 по 21 мая. Здесь можно будет увидеть архивные фотографии военных лет, на которых запечатлена жизнь на фронте и в тылу.

Праздник в музеях и парках

В 27 парках будут поздравлять ветеранов. Здесь пройдут концерты духовых оркестров, показы фильмов о войне, театральные постановки, танцы. Ожидается, что их посетят два миллиона человек.

130 культурных центров и 150 библиотек подготовили ко Дню Победы тематические программы для гостей всех возрастов: поэтические спектакли, акция «Голоса Победы», концерты, экскурсии по Москве и другие мероприятия.

9 мая для свободного посещения откроются военные музеи. Среди них Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации и его филиалы, Музей Победы на Поклонной горе, Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3), Музей героев Советского Союза и России (Большая Черемушкинская улица, дом 24, корпус 3). Александр Кибовский также сообщил, что в рамках проекта «В штабах Победы» представят около пяти тысяч уникальных предметов и документов, многие из которых впервые покажут широкой аудитории.

Он напомнил, что кульминацией праздника станет фейерверк.

Спортивные праздники: гребля, мотофестиваль и георгиевские игры

В майские праздники в Москве пройдет 35 спортивных мероприятий. С 1 по 4 мая на стадионе «Москвич» (Волгоградский проспект, дом 46/15, ЮВАО) проведут Международные спортивные игры детей городов-героев.

5 мая в спортивной школе олимпийского резерва состоится праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». В этот же день от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор проедут участники Московского мотофестиваля — 2018. Ожидается, что их будет три тысячи.

9 мая на Гребном канале в Крылатском состоятся Кубок Победы и эстафета по академической гребле «Серебряная ладья». 12 мая на стадионе «Черемушки» (Профсоюзная улица, дом 40, корпус 2, ЮЗАО) проведут георгиевские игры.