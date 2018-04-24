На майские праздники в Москве пройдет более 300 крупных массовых мероприятий 

Более 300 крупных городских мероприятий — концертов, акций памяти, выставок, спортивных программ — пройдет в столице с 1 по 10 мая, заявил на заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин. Их организуют на семи площадках в центре города и 11 — в других округах, а также на 61 площадке фестиваля «Московская весна a cappella». Еще 27 расположатся в городских парках.
«1 мая пройдет, как обычно, торжественная манифестация профсоюзов, 9 мая — парад Победы, «Бессмертный полкˮ — шествие, которое стало уже традиционным и одним из самых массовых мероприятий в Москве. Так что майские праздники будут насыщенными», — сказал Мэр Москвы.
Ожидается, что праздничные мероприятия посетят около 10 миллионов человек, рассказал на заседании Президиума Правительства Москвы Министр, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский. Он подчеркнул, что мероприятия пройдут во всех округах и районах города.
Летний сезон в парках
1 мая на Красной площади состоится традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Ожидается более 100 тысяч участников, представляющих 2700 коллективов московских предприятий и организаций.
В этот же день парки откроют летний сезон. Гостей ждут концерты, творческие и спортивные мастер-классы, лектории, игровые программы и многое другое.
Парад Победы, «Бессмертный полк» и салют
Праздновать День Победы Москва будет с начала мая. 1 мая в Большом театре пройдет традиционное собрание ветеранов. 3 мая в здании Правительства Москвы на Новом Арбате (дом 36/9) для ветеранов устроят торжественный концерт. 6 мая на Поклонной горе состоится парад кадет «Не прервется связь поколений». «В нем примут участие более 20 тысяч человек», — сказал Александр Кибовский. Он также добавил, что сотрудники коммунальных служб города традиционно перед началом летнего сезона очистили от грязи и помыли все 279 монументов, посвященных Великой Отечественной войне, и более четырех тысяч памятников героям Советского Союза.
Накануне Дня Победы, 8 мая, с 19:00 до 22:00 пройдут вечерние концерты на площади перед храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе. В этот же день к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Г. К. Жукову возложат венки и цветы.
Главным торжественным мероприятием празднования 73-й годовщины Великой Победы станет военный парад на Красной площади 9 мая. Он начнется в 10:00. На праздничных площадках и в парках города организуют прямую трансляцию.
Еще одно крупное событие — шествие «Бессмертного полка». Планируется, что в нем примут участие 700 тысяч человек. Они пройдут по Красной площади с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны. Сбор начнется с 13:00, а шествие стартует в 15:00.
На Театральной площади для ветеранов оборудуют удобные зоны отдыха. Здесь с 19:00 до 22:00 в сопровождении оркестра будут звучать песни военных лет и известные оперные арии.
Праздничные программы ждут москвичей и гостей города во всех округах столицы. Единый график празднования Дня Победы:
— 09:00 — начало работы праздничных площадок;
— 10:00 — прямая трансляция парада Победы;
— 13:00 — начало праздничных мероприятий;
— 18:55 — минута молчания;
— 19:00 — начало вечерних концертов;
— 22:00 — праздничный салют на 33 площадках.
Кроме того, состоятся концерты на вокзалах: с 09:30 до 11:00 — на Рижском, с 10:00 до 17:00 — на Казанском, с 10:00 до 22:00 — на Белорусском. «На площади Белорусского вокзала состоится концерт „Песни Победы“, выступят арт-группы „Хор Турецкого“ и „Soprano Турецкого“», — сказал Александр Кибовский. Он отметил, что концертная программа проводится в рамках международного проекта, когда песни военных лет на разных языках звучат на площадях в главных городах мира. Старт — 3 мая в Париже, дальше Любляна, Вена, Берлин, Минск, Тель-Авив. Завершится серия 12 мая в Нью-Йорке. «9 мая эту эстафету будем принимать мы», — добавил глава Департамента культуры.
Тематические фотовыставки под открытым небом пройдут на Арбате, Никитском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах с 1 по 21 мая. Здесь можно будет увидеть архивные фотографии военных лет, на которых запечатлена жизнь на фронте и в тылу.
Праздник в музеях и парках
В 27 парках будут поздравлять ветеранов. Здесь пройдут концерты духовых оркестров, показы фильмов о войне, театральные постановки, танцы. Ожидается, что их посетят два миллиона человек.
130 культурных центров и 150 библиотек подготовили ко Дню Победы тематические программы для гостей всех возрастов: поэтические спектакли, акция «Голоса Победы», концерты, экскурсии по Москве и другие мероприятия.
9 мая для свободного посещения откроются военные музеи. Среди них Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации и его филиалы, Музей Победы на Поклонной горе, Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3), Музей героев Советского Союза и России (Большая Черемушкинская улица, дом 24, корпус 3). Александр Кибовский также сообщил, что в рамках проекта «В штабах Победы» представят около пяти тысяч уникальных предметов и документов, многие из которых впервые покажут широкой аудитории.
Он напомнил, что кульминацией праздника станет фейерверк.
Спортивные праздники: гребля, мотофестиваль и георгиевские игры
В майские праздники в Москве пройдет 35 спортивных мероприятий. С 1 по 4 мая на стадионе «Москвич» (Волгоградский проспект, дом 46/15, ЮВАО) проведут Международные спортивные игры детей городов-героев.
5 мая в спортивной школе олимпийского резерва состоится праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». В этот же день от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор проедут участники Московского мотофестиваля — 2018. Ожидается, что их будет три тысячи.
9 мая на Гребном канале в Крылатском состоятся Кубок Победы и эстафета по академической гребле «Серебряная ладья». 12 мая на стадионе «Черемушки» (Профсоюзная улица, дом 40, корпус 2, ЮЗАО) проведут георгиевские игры.