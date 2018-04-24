Специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород» подготовили Вечный огонь ко Дню Победы

Вечный огонь -это не только символ памяти о погибших в годы ВОВ, но и целый комплекс газового оборудования, которое требует постоянного ухода. Ежегодно в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», специалисты « Газпром газораспределение Нижний Новгород» помогают сохранить пламя Вечного огня горящим, проводя работы по обслуживанию газового оборудования. Об этом сообщает корреспондент Newsroom24 c места событий.

В ходе технического обслуживания газового оборудования мастера проводят осмотры трассы газопровода и горелок, чистят форсунки и проверяют на герметичность газопроводные соединения, а также запорную арматуру. Кроме того, специалисты выполняют очистку колодцев и коверов от мусора, нанесенного ветром.

Своевременное проведение технических работ позволяет избежать поломки газового оборудования и утечки газа.

«В период празднования Дня Победы газовики гарантируют безаварийную и безопасную эксплуатацию газового оборудования, надежность поставок газа на всех мемориальных объектах, находящихся в зоне ответственности газораспределительной и газоснабжающей организации», — отметил главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин

Также сообщается, что в рамках акции «Священный долг. Вечная память» часть памятников в регионе реконструировали и заменили источник подачи газа с баллона на сетевое газоснабжение. В целом, работы по техническому обслуживанию и уборке были выполнены на 23 мемориалах с Вечным огнем в Нижегородской области.