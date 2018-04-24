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В Роскосмосе рассказали о сроках запуска спутника «Электро-Л»
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В Роскосмосе рассказали о сроках запуска спутника «Электро-Л» 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
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Запуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 пока не переносится на 2019 год, сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора по автоматическим комплексам и системам госкорпорации Роскосмос Михаил Хайлов.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что пуск может быть перенесен на следующий год из-за неготовности спутника.
«Я с утра был на совещании по этому поводу. Аппарат изготавливается, исходя из сроков запуска конец 2018 года. Решение о запуске принимает госкомиссия, в конце года, начиная с октября по итогам приемки», — сказал он.
Спутник «Электро-Л» №1 был запущен с космодрома Байконур 20 января 2011 года, второй спутник отправили на орбиту 11 декабря 2015 года.
Основная область применения космических аппаратов системы «Электро» — обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
По материалам: ria.ru
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