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Девичьи грезы: 22 богатейших холостяка в рейтинге Forbes
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Девичьи грезы: 22 богатейших холостяка в рейтинге Forbes 

Forbes.ru 40 минут назад
В 2018 году в ежегодный рейтинг «200 богатейших бизнесменов» России по версии Forbes попали 22 холостяка. Самый молодой из них Дэни Бажаев — ему 22 года, большинство же холостяков перешагнуло отметку в 50 лет.
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