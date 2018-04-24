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В Костромской области опробуют проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами
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В Костромской области опробуют проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
Администрация Костромской области заключила трехстороннее соглашение с агентством стратегических инициатив и благотворительным фондом «Старость в радость». Наш регион станет пилотным для реализации проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает Романовский реабилитационный центр.
Главная задача — создать систему, которая объединит ресурсы социальной и медицинской сфер. Это позволит пожилым людям и инвалидам получать помощь по принципу «одного окна», а не тратить время на поход по разным инстанциям.
В рамках проекта человек получит то, что ему действительно нужно. Оценкой потребностей займутся специалисты. Кроме того, проект подразумевает обучение специалистов, чтобы они могли качественно ухаживать за пожилыми и инвалидами. Обучение смогут пройти и родственники.
Сейчас в области идет подготовительный этап. «Агентство стратегических инициатив» разрабатывает методики оценки пилотными регионами кадровых, материально-техничесских, методических возможностей для организации долговременного ухода.
Руководители департамента здравоохранения Костромской области, департамента по труду и социальной защите, директора и специалисты подведомственных учреждений приняли участие в XXXIII международном форуме «Старшее поколение». Это крупнейший в России проект, направленный на развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей с целью создания максимально комфортных условий для их жизни.
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