В Костромской области опробуют проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами

Администрация Костромской области заключила трехстороннее соглашение с агентством стратегических инициатив и благотворительным фондом «Старость в радость». Наш регион станет пилотным для реализации проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, сообщает Романовский реабилитационный центр.

Главная задача — создать систему, которая объединит ресурсы социальной и медицинской сфер. Это позволит пожилым людям и инвалидам получать помощь по принципу «одного окна», а не тратить время на поход по разным инстанциям.

В рамках проекта человек получит то, что ему действительно нужно. Оценкой потребностей займутся специалисты. Кроме того, проект подразумевает обучение специалистов, чтобы они могли качественно ухаживать за пожилыми и инвалидами. Обучение смогут пройти и родственники.

Сейчас в области идет подготовительный этап. «Агентство стратегических инициатив» разрабатывает методики оценки пилотными регионами кадровых, материально-техничесских, методических возможностей для организации долговременного ухода.