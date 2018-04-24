18 млн штрафа за мусор получили «свиньи» Ростовской области

Круглогодичный мониторинг по вопросам благоустройства ведет областная администрация. По итогам первого квартала общая сумма штрафов за административные нарушения составила 18 млн рублей. На первом месте нарушителей — должностные лица — 809 протоколов о правонарушениях, далее в рейтинге «свиней» стоят донские граждане. В отношении физлиц было выписано 706 протоколов. Юридические лица нарушили закон 503 раза. Проверки проводятся не только в ходе плановых инспекций, все обращения граждан также рассматриваются. Например вчера, 23 апреля, активный ростовчанин оставил жалобу на горы мусора в парке Авиаторов. Сегодня, 24 апреля, сотрудники администрации проверили обращение, нарушений не обнаружили, но по фотофакту ответственных лиц оштрафовали. В адрес собственника — Управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону — направлено извещение о составлении протокола об административном правонарушении. Для обращений ростовчан создан ресурс «Благоустройства города». Он предназначен для сообщений о городских проблемах (ямы на дорогах, мусор и т.п.). Следует уточнить, что данный сервис не используется для внесения предложений по улучшению качества жизни в городе. Для подобного рода предложений существует сервис Активный ростовчанин, а для всех иных проблем и вопросов Интернет-приемная.